Bernhard Haechler ist neuer General Manager in Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa auf Mauritius

Bernhard Haechler

(firmenpresse) - Neustart auf Mauritius: Bernhard Haechler zeichnet als neuer General Manager in Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa, Mauritius verantwortlich. 1953 als Sohn Schweizer Eltern in Südafrika geboren, blickt Haechler mittlerweile auf einen Erfahrungsschatz von über zwanzig Jahren zurück. Er absolvierte seine Hotelschulausbildung an der Schweizerischen Hotelfachschule in Luzern. Danach sammelte der Hotelexperte Erfahrungen im luxuriösen Gastgewerbe und war bereits in acht Häusern der asiatischen Hotelgruppe Shangri-La tätig.



"Ich freue mich sehr ein Teil des talentierten Team des Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa zu werden. Ich habe Le Touessrok immer für seinen guten Ruf geschätzt und als ein dynamisches und personalisiertes Resort wahrgenommen. Mit großem Interesse habe ich über die letzten achtzehn Monate beobachtet, wie sich das Haus zu seinem vollen Potential entwickelte. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und auch darauf den guten Ruf weiter zu verbessern.", so Haechler über seine neue Aufgabe.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.strombergerpr.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Shangri-La Hotels and Resorts mit Sitz in Hongkong, eine der weltweit führenden Hotelgruppen Asiens, besitzen und betreiben derzeit über 95 Hotels und Resorts mit rund 40.000 Zimmern unter den luxuriösen Premium-Marken Shangri-La und Kerry sowie der Lifestyle-Marke Hotel Jen. Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg hat sich die Gruppe mit ihrem Kernmotto „Gastfreundschaft, die von Herzen kommt“ etabliert. Sie ist die einzige Luxushotelgruppe, die schnelles WLAN für alle Gäste kostenlos anbietet. Die Gruppe plant zahlreiche Neueröffnungen, darunter Projekte in China, Kambodscha, Hongkong, Myanmar, auf den Philippinen, Sri Lanka und in Indien. Mehr Informationen online auf www.shangri-la.com.

Dies ist eine Pressemitteilung von

STROMBERGER PR

PresseKontakt / Agentur:

Stefanie Reichardt

STROMBERGER PR

Haydnstraße 1

80336 München

Deutschland

T +49 (0)89/189478-81

F +49 (0)89/189478-70

reichardt(at)strombergerpr.de

www.strombergerpr.de

Datum: 07.12.2016 - 16:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1433768

Anzahl Zeichen: 1053

Kontakt-Informationen:

Firma: STROMBERGER PR

Ansprechpartner: Katharina Seiler

Stadt: München

Telefon: 0049 (0) 18 94 78 80



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 07.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung