Bei der Version 2017 haben sich die Teams der Produktentwicklung konsequent darauf konzentriert, die bestehende Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und zahlreiche neue, von Kunden angefragte Funktionen hinzuzufügen. Jim Hassberger, President von solidThinking, erläutert: ?Wir sind sehr stolz auf die neuen 2017er Versionen. Inspire war das erste Werkzeug am Markt, das den Designingenieuren Möglichkeiten zur Erstellung generativer Designs an die Hand gegeben hat und das Produkt ist seither weltweit führend. Mit dem neuesten Release positioniert sich das Tool auf absehbare Zeit in vorderster Reihe. Evolves Flexibilität und die Kombination aus polygonaler, parametrischer Volumenkörper- und organischer Oberflächenmodellierung sowie das integrierte Rendering und die Konstruktionshistorie machen es zu einem der schnellsten und flexibelsten, heute verfügbaren Designwerkzeuge.?

?Mit Inspire 2017 haben wir unser bereits großartiges, generatives Designwerkzeug Inspire weiter verbessert, indem wir Werkzeuge für die Bewegungssimulation hinzugefügt haben. Diese ermöglichen es den Designingenieuren, Bewegungen im System zu untersuchen und Lasten für bewegte Bauteile vorherzusagen?, erklärte Andy Bartels, Program Manager. ?Es war noch nie so einfach, ein Modell zu mechanisieren oder Bewegungsanalysen durchzuführen.?

Doug Hedges, President of Sintavia, LLC. sagt: ?Inspire tut, was nur wenige Programme können; es nimmt einen komplexen Prozess und macht ihn einfach verständlich. Mein gesamtes Team konnte das Programm nach wenigen Stunden Training bedienen und es hat zu dramatischen Zeitersparnissen im Designprozess geführt.?

Zu den wichtigsten Neuerungen in Inspire 2017 gehören:

Die integrierte Mehrkörper-Dynamik Analyse ermöglicht es den Anwendern, ihre Modelle einfach zu mechanisieren und Systembewegungen zu untersuchen, um Lasten der bewegten Bauteile zu ermitteln.



Mit dem Topografieoptimierungswerkzeug können geprägte Sickenmuster identifiziert werden, um die Leistungsfähigkeit von Blechstrukturen zu verbessern.

Die aktualisierten ?Partition Tools? ermöglichen es den Anwendern, das Bauteil in Design- und Non-Designbereiche aufzuteilen. Dies geschieht, indem eine Bohrung, eine Tasche oder eine Fläche ausgewählt wird, von denen automatisch ein Offset gebildet wird.

Das ?Bolt Pretension? Werkzeug ermöglicht es den Anwendern, genauere Ergebnisse zu erzielen, wenn Schrauben/Bolzen vorgespannt sind.

Das hybride Modellierungssystem Evolves wurde aktualisiert. Dabei wurden eine Reihe von neuen Erweiterungen und Werkzeugen integriert, die meist auf Kundenwünschen basieren. Darren Chilton, Program Manager für Evolve, erklärt: ?Unser Ziel bei diesem Release war es, uns auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zu konzentrieren, die Benutzerfreundlichkeit der Software zu verbessern und damit den Anwendern mehr Freiheiten als je zuvor zu geben.?

?Evolve ist eine leistungsstarke Software, die es uns ermöglicht, in unserem schnelllebigen Entwicklungsumfeld Designs zu erstellen. Die Software hilft mir dabei, schneller zu werden, nicht nur beim Umsetzen von Designkonzepten, sondern auch bei Iterationsschleifen mit dem Entwicklungsteam?, fügte Jens Andersson, Design Lead, Philips hinzu.

Zu den wichtigsten Neuerungen in Evolve 2017 gehören:

Die neuen Ebenen- und Radialsymmetriewerkzeuge ersetzen die ?Mirror? und ?Polar Copy? Werkzeuge.

Sämtliche in Evolve gerenderten Bilder verfügen nun über einen Schärfentiefe-Kanal (tiff). Dieser Z-Schärfentiefe-Kanal kann nun im Image Browser gespeichert und in Post-processing-Werkzeugen wie Adobe Photoshop verwendet werden, um die natürliche Unschärfe von Szeneelementen im Hinter- und Vordergrund, beim Blick durch eine Kameralinse, zu simulieren.

Neuer und verbesserter Import/Export für SVG, PDF 2D, DWG und DXF Formate.

Neuer Längenparameter für das Line Tool und das Rounded Polyline Tool.

Verbessertes Curve Offset Tool, um direkt an Oberflächenkanten zu arbeiten.

Inspire 2017 und Evolve 2017 sind weltweit über mehr als 200 Channel Partner sowie über Altairs patentiertes HyperWorks Lizenzmodell verfügbar.

Über solidThinking

solidThinking erstellt, entwickelt und vertreibt Technologien mit einer modernen Benutzeroberfläche. Seine Werkzeuge unterstützen seine Kunden dabei, frühzeitig gute Entscheidungen zu fällen und die begehrenswertesten Produkte schneller zu designen, zu entwickeln, herzustellen und so schneller auf den Markt zu bringen. Die solidThinking Werkzeuge werden über ein weltweites Resellernetz vertrieben und unterstützt und sind außerdem als Teil der Altair HyperWorks® Suite verfügbar. solidThinking ist ein 100 prozentiges Tochterunternehmen von Altair.



Altair entwickelt und unterstützt die breite Anwendung von Simulationstechnologie, mit der Designs, Prozesse und Entscheidungen optimiert werden können. Dies führt zu einer Verbesserung der allgemeinen Geschäftsentwicklung seiner Kunden. Altair ist ein privat geführtes Unternehmen mit über 2600 Mitarbeitern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Troy, Michigan, außerdem ist Altair mit über 45 Niederlassungen in 20 Ländern vertreten. Heute unterstützt das Unternehmen mit seinen Lösungen über 5000 Kunden aus den unterschiedlichsten Industrien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.altair.de.





