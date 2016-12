Mit ebios-fire kommt das Feuer zurück in die Küche

Flammenspiel ohne Rußund Rauch

Wer sagt denn, dass Kamingenuss nur im Wohnzimmer möglich ist?

(firmenpresse) - Ein Feuer in seiner ursprünglichen Form wieder dort zu installieren, wo es seit Jahrhunderten seinen Platz hatte - nämlich in der Küche, war das Anliegen von Spartherm, einem der führenden europäischen Hersteller moderner Feuerungstechnik. Eine Herausforderung, der sich die Ingenieure und Designer des Unternehmens gestellt haben.

Das Ergebnis: Extravagante Modelle der Design-Serie ebios-fire, die für das passende Ambiente sorgen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Ganz ohne Schornsteinanschluss holen die edlen Flammenspender das Kaminfeuer auch in die Küche, denn in den dekorativen Feuerstellen verbrennt flüssiger Brennstoff ganz ohne Ruß und Rauch.

Flammenspiel ohne Ruß und Rauch

Das Feuer lässt sich durch die Konstrukteure und Partner sogar direkt in vorhandenes Mobiliar integrieren - von der Arbeitsplatte über das Sideboard bis hin zum mondänen Esstisch. Ein besonders hohes Maß an optischer Gestaltungsfreiheit bietet dabei das Model "Quadra Inside Automatic": Der innovative Brenner kann passgenau in maßgefertigte oder nachträglich modifizierte Möbelstücke eingesetzt werden. Und die patentierte, von Pumpen unterstützte Brennertechnik ermöglicht durch den externen Brennstoff-Tank eine besonders lange Betriebsdauer.

Für das gewisse Extra in Sachen Bedienkomfort sorgt beim Automatic Brenner die optional erhältliche Fernbedienung: Neben der Möglichkeit zum bequemen Ein- und Ausschalten des Brenners, bietet sie beim Modell Tower sogar die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Flammenhöhen. So ist die hochwertige Feuerstelle ein Garant für stimmungsvolles Ambiente auf Knopfdruck - ob beim gemütlichen Abendessen im Kreis der Familie oder beim stilvollen Dinner mit Freunden. Und das alles ohne Ruß und Rauch.

Wer weitere Anregungen sucht, für den bietet sich auf Anfrage ein Besuch in der Dauerausstellung "Designwerkstatt Forum26" in Bruchmühlen unweit der Autobahn A 30 an. In dieser Ausstellung zeigt das Unternehmen Störmer Küchen, Spezialist für hochwertige Architektenküchen, extravagante Anwendungsbeispiele. Weitere Details und Modelle sind zudem in der hauseigenen Ausstellung der Firma Spartherm in Melle ausgestellt.

Weitere Informationen unter www.spartherm.com und www.stoermer-kuechen.de





SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH ist einer der größten Produzenten von Brennzellen, Kaminöfen und Kassetten in Deutschland und zählt in diesem Bereich auch in Europa zu den großen namhaften Unternehmen. Mit dem technischen Know-how der Feuerungstechnik, modernsten Fertigungsanlagen und einem Vertrieb über ein qualifiziertes und gut ausgebautes Händlernetzwerk werden die hochwertigen, innovativen und vom Design her sehr ansprechenden Feuerstätten heute weltweit in 47 Ländern vertrieben.



Für die Zukunft setzt SPARTHERM mit seinem breit gefächerten Sortiment auf ökologische und ökonomische Zielsetzungen mit umweltfreundlichen Produkten und Systemkomponenten, deren Basis dafür nicht zuletzt in der eigenen Entwicklungs-Abteilung liegt.



