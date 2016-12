Die Deutschen Tennismeisterschaften stehen in den Startlöchern

(ots) - Wer tritt in die Fußstapfen von Anna-Lena Friedsam

und Oscar Otte? Am kommenden Montag ist es soweit: Mit der

Qualifikation beginnt die 45. Auflage der Deutschen Meisterschaften

des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Ausgespielt werden die Titel im

Dameneinzel, Herreneinzel und im Mixed vom 12. bis zum 18. Dezember

im Bezirksstützpunkt des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) im

oberschwäbischen Biberach - und das bereits zum siebten Mal in Folge.



Fünf Tage vor dem ersten Aufschlag haben WTB-Präsident Ulrich

Lange und Turnierdirektor Rolf Schmid die Teilnehmerlisten offiziell

vorgestellt. "Wir können damit absolut zufrieden sein. Vor allem in

der Breite ist das Feld hervorragend", so Lange und Schmid. Aber auch

an der Spitze sind tolle Namen zu lesen. So führt bei den Damen die

Hamburgerin Carina Witthöft (Der Club an der Alster) aus dem Porsche

Team Deutschland das Feld an und nimmt einen weiteren Anlauf auf den

ersten deutschen Meistertitel der Aktiven, nachdem sie in den letzten

drei Jahren zweimal im Endspiel gestanden hatte. Bei den Herren wird

der Stuttgarter Michael Berrer (TV Reutlingen) mit der Deutschen

Meisterschaft seine Profikarriere beenden und zum Abschluss noch

einmal nach der nationalen Tenniskrone greifen: "Ich freue mich auf

die Deutschen Meisterschaften, denn es soll mein letztes Turnier als

Profi werden. Nachdem ich in Württemberg mit dem Tennisspielen

begonnen habe, jahrelang Mitglied im Verbandskader war und meine

ersten Erfolge gefeiert habe, schließt sich in Biberach der Kreis.

Ich denke, das ist der perfekte Abschluss und ein schöner Abschied."



Einer der härtesten Konkurrenten von Berrer ist dabei mit

Sicherheit Daniel Masur (Tennispark Versmold). Der 22 Jahre alte

Finalist von 2014 und B-Kader-Spieler, der im DTB-Bundesstützpunkt in

Oberhaching trainiert, sorgte im abgelaufenen Jahr vor allem durch



seinen tollen Auftritt bei der Davis Cup-Relegationspartie gegen

Polen in Berlin im Doppel an der Seite von Daniel Brands für

Aufsehen. Ein weiterer Titelkandidat ist auch Kaderkollege Maximilian

Marterer (SC Uttenreuth).



Auf Seite der Damen ist die Favoritenrolle dagegen klarer

verteilt. Größte Chancen auf den Titel haben Carina Witthöft, Antonia

Lottner (TEC Waldau Stuttgart) und Tamara Korpatsch (Ratinger TC GW).

Für die topgesetzte Witthöft verlief die abgelaufene Saison

erfolgreich: Das Erreichen der dritten Runde bei den US Open sowie

zwei Finalteilnahmen bei den Turnieren im französischen

Cagnes-Sur-Mer und in Tschechiens Hauptstadt Prag waren die größten

Ausrufezeichen der 21-Jährigen. Mit Biberach hat Witthöft noch eine

besondere Rechnung offen: Zweimal stand sie bereits im Finale der

Einzelkonkurrenz und zweimal musste sie sich knapp in drei Sätzen

geschlagen geben. Im Jahr 2013 scheiterte sie an Anna-Lena Friedsam

und 2014 schnappte ihr Lottner den Titel vor der Nase weg.



Antonia Lottner gehört auch diesmal wieder zum Kreis der

Titelanwärterinnen, zumal sie 2016 so erfolgreich wie noch nie in

ihrer Karriere spielt. Durch den Turniersieg als Qualifikantin beim

mit 75.000 Dollar dotierten Turnier in Prag gegen Witthöft schaffte

die Spielerin aus dem Porsche Talent Team Deutschland erstmals den

Sprung unter die Top 200 in der Weltrangliste. Zudem gewann die 20

Jahre alte Düsseldorferin das 50.000-Dollar-Turnier in Versmold und

kletterte im Jahresverlauf bis auf Rang 165 in der Weltrangliste, die

beste Platzierung der Karriere. Auf dem Karrierehoch befindet sich

auch Tamara Korpatsch. Die 21-Jährige steht aktuell auf Rang 158 der

Weltrangliste und belegt damit die beste Platzierung in ihrer

Laufbahn als Tennisprofi. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die

insgesamt vier Turniersiege bei 25.000-Dollar-Turnieren im Sommer.

Dabei legte sie eine beeindruckende Serie von drei Siegen in Folge

bei den Veranstaltungen in Darmstadt, Bad Saulgau und Hechingen hin

und holte sich damit auch den Gesamtsieg bei der German Masters

Series presented by Tretorn.



Doch auch die anderen Nachwuchskräfte aus dem Porsche Talent Team

Deutschland gilt es zu beachten. Allen voran Katharina Hobgarski

(BASF TC Ludwigshafen), die letztes Jahr überraschend im Finale stand

und zuletzt sechs ITF Turniere in Folge im tunesischen Hammamet

gewinnen konnte.



Die Meldelisten deuten an, dass sich die Tennisfans auch bei den

diesjährigen Deutschen Meisterschaften auf ein tolles Teilnehmerfeld

bei den Damen und Herren freuen dürfen. "Der Besuch in Biberach lohnt

sich auch in diesem Jahr", sagen Lange und Schmid und verweisen auch

auf die attraktiven Eintrittspreise. So gibt es die Dauerkarte zum

Preis von 28,00 Euro zuzüglich einer Dose Turnierbälle und die

Tageskarten kosten zwischen 5,00 Euro (Qualifikation) und 15,00 Euro

(ab Viertelfinale).



Weitere Informationen unter www.dtb-tennis.de/DM.







