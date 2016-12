MDR-Exakt: Schwarzarbeit auf Weihnachtsmärkten / Zoll hat zu wenig Personal für Kontrollen

(ots) - Das MDR-Magazin "Exakt" hat mehrere Fälle von

Schwarzarbeit und zu geringer Bezahlung auf verschiedenen

Weihnachtsmärkten in Mitteldeutschland recherchiert. Demnach melden

Standbetreiber ihre Arbeitskräfte als Minijobber an, obwohl sie zehn

Stunden täglich auf dem Markt stehen. Andere zahlen keinen

Mindestlohn oder lassen ohne Arbeitsvertrag arbeiten, um Steuern und

Abgaben zu sparen.



Der Zoll müsste die Arbeitsbedingungen eigentlich kontrollieren.

Aber er hat offenbar nicht genug Personal, um gegen Schwarzarbeit auf

Weihnachtsmärkten vorzugehen. Der stellvertretende Vorsitzende der

Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft, Holger Schoneveld, sagte dem

MDR-Magazin, dass gefälschte Stundenaufzeichnungen auf den Märkten

ein bekanntes Problem seien. Aber Schwarzarbeit und

Steuerbetrügereien könnten kaum aufgedeckt werden, da es nur

Zufallskontrollen an den Ständen gäbe: "Die Zollverwaltung an sich

hat einen Personalfehlbestand von ca. 4000 bis 5000 Stellen in allen

Bereichen. Je weniger Personal wir haben, desto weniger intensiv

können wir auch kontrollieren. Im Bereich der Finanzkontrolle

Schwarzarbeit fehlen uns 2500 Kollegen.", so Holger Schoneveld

gegenüber "Exakt"



Insgesamt arbeiten 190 000 Menschen auf deutschen

Weihnachtsmärkten. Die Märkte sind ein boomendes Geschäft. In

Deutschland werden inzwischen 85 Millionen Besucher aus dem In- und

Ausland gezählt. Sie bringen einen Umsatz von über einer Milliarde

Euro ein.



Mehr dazu unter www.mdr.de/exakt und heute 20.15 Uhr im MDR

Fernsehen.







Pressekontakt:

MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne,

Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse(at)mdr.de; Twitter: (at)MDRpresse



Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 17:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1433812

Anzahl Zeichen: 2008

Kontakt-Informationen:

Firma: MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Stadt: Leipzig





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung