neues deutschland: CDU-Parteitag: Weg nach rechts

(ots) - Die CDU begibt sich auf den Weg nach rechts. Bei

ihrem Essener Bundesparteitag ließ die Parteispitze einen

Forderungskatalog absegnen, nach dem Personen, deren Asylantrag

abgelehnt wurde, nicht menschenwürdig behandelt werden sollen. Ihnen

wird etwa mit längerer Abschiebehaft und Leistungskürzungen gedroht.

Doch diese Verschärfungen gingen vielen Delegierten nicht weit genug.

Sie wollten außerdem gesetzliche Fortschritte rückgängig machen, die

vor allem für Kinder türkischer Einwanderer erzielt wurden. Diese

sollen sich laut CDU-Parteitagsbeschluss wieder zwischen der

deutschen und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden. Die

Forderung wird zunächst allerdings nicht durchsetzbar sein, weil die

SPD den Änderungen am Gesetz zur doppelten Staatsbürgerschaft in

keinem Fall zustimmen würde. Die Entscheidung, welche die Mehrheit

der CDU-Delegierten nun gegen einen Punkt der Koalitionsvereinbarung

und gegen den Willen der eigenen Führung getroffen hat, zeigt, dass

viele Christdemokraten in schwarz-roten Kompromissen eine

Verwässerung des konservativen Profils ihrer Partei sehen. Es ist

wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Politiker verstärkt für

eine Annäherung an die AfD aussprechen werden. Noch gilt die rechte

Konkurrenz für die CDU als zu wenig berechenbar, um ernsthaft über

schwarz-blaue Bündnisse nachzudenken. Doch das könnte sich in einigen

Jahren ändern. Denn die Parteitagsbeschlüsse der CDU in Essen zeigen,

dass die beiden Parteien inhaltlich immer weniger trennt.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 17:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1433813

Anzahl Zeichen: 1874

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung