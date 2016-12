Delta-Q Technologies von ZAPI S.p.A.übernommen

Delta-Q profitiert von starken strategischen Gemeinsamkeiten und

einer globalen Präsenz



Delta-Q Technologies (http://www.delta-q.com/) (Delta-Q), ein

führendes Unternehmen für Batterieaufladelösungen für elektrische

Fahrzeuge und Industriemaschinen, und ZAPI S.p.A. (ZAPI), ein in

Italien ansässiger Hersteller von elektronischen

Geschwindigkeitsreglern, Elektromotoren, Akkuladegeräten und

Zubehörprodukten für Elektro- und Hybridfahrzeuge, gaben heute

bekannt, dass ZAPI alle ausstehenden Aktien von Delta-Q erworben hat,

einschließlich der Aktien, die sich im Besitz des Investors Tandem

Expansion Fund befanden. Die Transaktion wurde am 30. November 2016

abgeschlossen.



"Die Übernahme von Delta-Q ergänzt die ZAPI Group strategisch

äußerst gut und wird weitere Lösungen liefern, von denen der

gemeinsame Kundenstamm profitieren wird", sagte Giannino Zanichelli,

Präsident der ZAPI Group. "Wir sind beeindruckt vom Umsatzwachstum,

der Stärke der Marke und den Mitarbeitern von Delta-Q. Wir freuen uns

darauf, das Management-Team und die Mitarbeiter von Delta-Q bei der

Umsetzung ihrer Wachstumspläne unter der Marke Delta-Q zu

unterstützen." Nach der Übernahme wird die Gruppe mehr als 1.200

Mitarbeiter an seinen Hauptstandorten weltweit beschäftigen und einen

Gesamtumsatz von mehr als 400 Millionen US-Dollar vorweisen.



"Als Teil der ZAPI Group werden wir unsere Marktausweitung und

unsere geografische Expansion beschleunigen können", so Ken Fielding,

Mitbegründer und CEO von Delta-Q. Die Ressourcen von ZAPI ermöglichen

es uns, die Unterstützung und den Service zu stärken, die wir unseren

Kunden und Partnern bieten. Wir sind begeistert von den

Möglichkeiten, die sich uns als Nächstes bieten, und werden auf den

außergewöhnlichen Fähigkeiten unseres Teams und unseren zentralen

Werten aufbauen sowie die Marke Delta-Q weiter einsetzen, die in



unseren Märkten gut bekannt ist. Als Teil der ZAPI S.p.A Group freuen

wir uns darauf, unser Wachstum weiter voranzutreiben, indem wir uns

die Fähigkeiten, die ergänzenden Technologien und die globale Präsenz

der Gruppe zunutze machen."



ZAPI ist einer der größten Hersteller von elektronischen

Geschwindigkeitsreglern für Anwendungen in Elektro- und

Hybridfahrzeugen. Das 1975 gegründete Unternehmen ZAPI hat seine

Aktivität auf Entwicklung, Innovation, Design und Herstellung eines

umfangreichen Sortiments an hochwertigen elektrischen Hoch- und

Niedrigspannungsreglern und zugehörigen Produkten wie Elektromotoren,

Akkuladegeräte und Servolenkungslösungen konzentriert. Heute gilt

ZAPI auf der ganzen Welt als das führende Unternehmen für

hochentwickelte Reglertechnologie und elektrische Antriebssysteme.



Mooreland Partners agierten als Finanzberater und Stikeman Elliott

LLP agierten gemeinsam mit Blake, Cassels & Graydon LLP als

Rechtsberater für Delta-Q. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

agierten gemeinsam mit Lawson Lundell LLP als Rechtsberater für ZAPI.



Weitere Informationen zu Akkuladegeräten von Delta-Q erhalten Sie

auf http://www.delta-q.com



Über Delta-Q Technologies



Delta-Q Technologies ist ein führender Anbieter von

Akkuladelösungen, die die Leistung und Zuverlässigkeit von

elektrischen Fahrzeugen und Industrieanlagen verbessern. Das

Unternehmen ist zum bevorzugten Anbieter für viele der weltweit

führenden Hersteller von elektrischen Golfwagen, Hebewagen,

Hubarbeitsbühnen, Motorräder und Motorroller, Bodenpflegemaschinen

sowie Nutz- und Freizeitfahrzeuge avanciert. Delta-Q hat seinen

Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und unterhält Niederlassungen in den

USA, Europa und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie auf

http://www.delta-q.com.







