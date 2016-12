Führungskräfte aus der Virtual-Reality-Branche treffen sich zur Gründung eines neuen Verbands

(ots) - Acer Starbreeze,

Google, HTC VIVE, Oculus von Facebook, Samsung und Sony Interactive

Entertainment gaben heute den Aufbau einer aus internationalen

Headset-Herstellern bestehenden Non-Profit-Organisation bekannt, die

das Wachstum der weltweiten Branche für Virtual Reality (VR)

voranbringen soll. Die Global Virtual Reality Association (GVRA) soll

Best-Practice-Standards für die Branche entwickeln und

weiterverbreiten und den Dialog zwischen öffentlichen und privaten

Interessengruppen auf der ganzen Welt forcieren.



Das Ziel der Global Virtual Reality Association ist es, weltweit

eine vernünftige Entwicklung der VR voranzutreiben und deren

Akzeptanz zu fördern. Verbandsmitglieder sollen

Best-Practice-Standards entwickeln und weiterverbreiten, Forschung

betreiben und die internationale VR-Gemeinschaft im Rahmen des

technologischen Fortschritts zusammenbringen. Die Vereinigung soll

zudem Kunden, politischen Entscheidungsträgern und für

Industriezweige, die an der VR-Technologie interessiert sind, als

Referenzquelle dienen.



VR besitzt das Potenzial dafür, die kommende große Plattform der

Computertechnologie zu werden und für Verbesserungen in verschiedenen

Bereichen, von der Bildung bis zum Gesundheitswesen, zu sorgen und

damit einen bedeutenden Beitrag zur globalen Wirtschaft zu leisten.

Mithilfe von Forschung, internationalen Anstrengungen und der

Entwicklung von Best-Practice-Standards streben die

Gründungsunternehmen der Global Virtual Reality Association das Ziel

an, das Potenzial von VR zu erschließen und zu optimieren. Damit soll

gewährleistet werden, dass diese Errungenschaften sich so weit wie

möglich weltweit verbreiten.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.GVRA.com.



Eine Liste mit Kommentaren von Führungskräften aus allen

Unternehmen, die in dem Verband vertreten sind, erhalten Sie hier (ht



tp://www.gvra.com/virtual-reality-industry-leaders-come-together-to-c

reate-new-association/).







Pressekontakt:

acer.corp.pr(at)acer.com

press(at)starbreeze.com

press(at)starvr.com

press(at)google.com

media(at)oculus.com

GlobalSamsungMobile(at)edelman.com

SCA.Communications(at)am.sony.com

VivePR(at)htc.com



Original-Content von: Global Virtual Reality Association, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Global Virtual Reality Association

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 18:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1433816

Anzahl Zeichen: 2561

Kontakt-Informationen:

Firma: Global Virtual Reality Association

Stadt: Menlo Park, Kalifornien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 72 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung