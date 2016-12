Fit für die digitale Welt? Am Puls der Zeit mit einem Kompaktkurs Online-Marketing-Management

(LifePR) - Ohne Kenntnisse im Online-Marketing ist modernes Marketing nicht mehr denkbar. Wer nutzt nicht Plattformen wie Facebook, XING und Twitter. Auch Begriffe wie Suchmaschinenoptimierung und Online Advertising sind aus dem beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Dies gilt sowohl für großen Markenunternehmen als auch für kleine und mittlere Unternehmen..

Gestandene Marketingfachleute können ihr Wissen in einem kompakten Seminar zum Thema Online-Marketing erweitern.

Lernen von Experten! Informationen werden gebündelt und in der richtigen Dosis verständlich vermittelt.

Der Kompaktkurs Online-Marketing-Manager bietet die ideale Grundlage, um auch weiterhin für die Anforderungen gerüstet zu sein. An sechs Samstagen werden alle relevanten Themen und Zusammenhänge des Online Marketings intensiv und gründlich von erfahrenen Referenten behandelt.

Der nächste Kurs startet am 14.01.2017 als Samstagskurs an der ebam Akademie in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart oder Frankfurt.

Anmeldung und weitere Information unter http://www.ebam.de/kurse/onlinemarketingmanager/



Die ebam Business Akademie bietet seit 1993 Aus- und Weiterbildungen sowohl berufsbegleitend als auch Vollzeit an. ebam Standorte sind München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Köln.

Das Schulungsangebot reicht von Tagesseminaren über Kurzlehrgänge bis hin zu mehrmonatigen Qualifizierungen. Interessierte finden Kurse, die auf IHK-Abschlüsse vorbereiten als auch ebam-interne Abschlüsse.

Das Qualitätsmanagementsystem der ebam Akademie ist nach AZAV zertifiziert, fast das gesamte Kursprogramm kann mit einem Bildungsgutschein besucht werden.





