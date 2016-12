X2-88A - High Performance Video Kreuzschiene

Modular und skalierbar - Jetzt auch mit unterbrechungsfreier Umschaltung

(PresseBox) - Ab sofort stehen für die X2-88A High-Performance Kreuzschienen der U.T.E. Electronic auch Einschubkarten zur unterbrechungsfreien Umschaltung zur Verfügung. Die modulare X2 Video Kreuzschiene verfügt in der 88A Version zum einen über 2 Steckplätze für jeweils 4 Videoeingänge (HDMI, DVI, HDBaseT, VGA, SDI und Glasfaser) und 2 Slots für jeweils 4 Videoausgänge. Ergänzend stehen 8 seperate analoge Audio Ein- und Ausgänge zur Verfügung, das Audiosignal kann wahlweise der Videoschaltung folgen oder auch unabhängig geschaltet werden. Durch den modularen Aufbau der X2-Kreuzschienen kann die Matrix jederzeit durch Wechseln der Karten an den aktuellen Bedarf angepasst werden.

Die X2-88A ist die ideale Lösung für Hotels, Gaststätten, Bahnhöfe, U-Bahn-Stationen, Kinos, Leitstände jeglicher Art und Multimedia- und Konferenzräume. Mit der neuen unterbrechungsfreien Umschaltung wird eine störende Schwarzschaltung an den Displays bei Umschaltung der Quellen verhindert. Die neuen Karten zur unterbrechungsfreien Umschaltung können natürlich auch in den größeren X2 Systemen (bis 64 x 64) der U.T.E. Electronic eingesetzt werden.





