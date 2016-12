Enjoy work - engelbert strauss vertraut auf die Qualität von AURES®

(PresseBox) - Jüngst wurde in Oberhausen die vierte Filiale von engelbert strauss eröffnet. Mit dabei: die Kassensysteme von AURES®, die bereits seit Kurzem ebenfalls in anderen Filialen im Einsatz sind.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen in 4. Generation ist engelbert strauss Marktführer im Bereich workwear. Der Hauptstandort, an welchem 1.200 Mitarbeiter beschäftigt sind, befindet sich in Biebergemünd nahe Frankfurt a.M.. Zudem ist engelbert strauss mit neun eigenen Landesgesellschaften europaweit vertreten. Nun wurde die vierte Filiale in Oberhausen eröffnet.

Der Name engelbert strauss steht für hohe Qualität und Kleidung, die nicht nur robust ist, sondern auch Spaß macht. Dahinter steht neben konsequenter Innovation und Design auch der Einsatz zukunftsweisender Technologien.

Bereits seit mehreren Jahren setzt engelbert strauss die Kassensoftware POSMAN® in seinen workwearstores® ein. Auch künftig möchte das Unternehmen auf die POSMAN®-Lösung setzen, bietet dieses System doch vielfältige Möglichkeiten:

Es verfügt über einen sportlichen Charakter, höchste technische Leistungswerte und eine ausgezeichnete Technik. Damit lässt es sich ideal in das Gesamtkonzept der workwearstores® einbinden, bei dem die Liebe zum Detail und die Begeisterung fürs Handwerk im Fokus stehen.

Um nun auch außergewöhnliche Perspektiven biete zu können, entschieden sich engelbert strauss und poe® vor einiger Zeit für die unverwechselbaren Kassensysteme der Firma AURES®, Hersteller modernster EPOS-Kassensysteme. Auch AURES legt, wie engelbert strauss selbst, großen Wert auf das Design, die Farbgebung sowie den Einsatz innovativer Technologien.

Somit wurden die Stores des Unternehmens durch mehrere SANGO®-Systeme, auf denen erneut POSMAN® voll integriert wurde, optimal ausgestattet.

Die Wahl fiel auf die lüfterlose SANGO in Rot, die durch ihr exklusives Konzept als All-in-One-Kassen- und Managementsystem und dem robusten, standfesten Design aus Metall bestens zu engelbert strauss passt. Zudem passt sich die Bedienoberfläche von POSMAN® dem Design und Farbgebung des Storekonzepts von engelbert strauss voll an. Doch nicht nur das Äußere der Kasse besticht durch ihr Design, dank leistungsstarkem Intel i3 Prozessor, 120GB SSD, Kassenlade, 2-D Barcode Scanner und dem AURES Drucker ODP333 ist die SANGO bestens für den Point-of-Sale gerüstet.



Und der Clou: Die 2-zeilige Matrixanzeige für die Kunden ? für das hohe Maß an Transparenz.

Ein Trio, das überzeugt: Mit der Einführung der aktuellsten Versionen von POSMAN® in Kombination mit der SANGO®-Hardware der Firma AURES® in den workwearstores® von engelbert strauss ging eines der modernsten Kassensysteme an den Start.



Die 1989 gegründete und seit 1999 an der Euronext börsennotierte AURES Gruppe entwickelt und stellt Kassensysteme und dazugehörige Peripheriegeräte her. Diese EPOS Hardware sind offene Systeme mit PC-Architektur für Verkaufs-und Geschäftsräume, die für Food und Non-Food Unternehmen und Handelsketten, für das Hotel- und Gaststättengewerbe und für alle Arten von Verkaufsstellen und Dienstleistungssektoren (POS Sektor - points of sale & points of service) bestimmt sind.

Mit einem Gesamtjahresumsatz von 76,8 Millionen Euro in 2015 ist die Gruppe weltweit vertreten (die Muttergesellschaft befindet sich in Frankreich, die Tochterfirmen in Großbritannien, Deutschland, Australien und in den USA) und verfügt in mehr als 50 anderen Ländern über sein Netz von Vertriebspartnern.

Zusätzlich zu der POS-Tätigkeit ist die Abteilung "Equipment und OEM-Systeme "in direkter Verbindung mit den Integratoren und Entwicklern, die mit Einzelkomponenten sowie kompletten Baugruppen die Bereiche Industrie, Integration (OEM) und Digital Display, stehen.

http://www.aures.de





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 17:47

