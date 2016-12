"Der kleine Ritter Trenk" gewinnt den Kindertiger 2016 / VISION KINO und KiKA verleihen gemeinsamen Drehbuchpreis zum neunten Mal

(ots) - Bei der neunten Preisverleihung des Drehbuchpreises

Kindertiger am 7. Dezember 2016 in Erfurt gewann das Drehbuch zum

Film "Der kleine Ritter Trenk" von Gerrit Hermans den von VISION KINO

und KiKA verliehenen Preis.



Aus drei nominierten Drehbüchern wählte eine fünfköpfige

Kinderjury das beste Drehbuch für einen Kinderfilm, der bereits im

Kino Premiere hatte. In diesem Jahr entschieden sich die fünf Mädchen

und Jungen im Alter von zehn bis 13 Jahren für das Drehbuch zum Film

"Der kleine Ritter Trenk" von Gerrit Hermans. In ihrer Begründung hob

die Jury hervor: "Es hat uns gut gefallen, dass es um das Thema

Gerechtigkeit geht. Das Drehbuch führt uns in eine Zeit, in der es

nicht selbstverständlich ist, dass man werden kann, was man will -

egal ob arm oder reich, ob Junge oder Mädchen. Manchmal ist das ja

auch heute noch so. Und wir hoffen, dass sich das irgendwann auch mal

ändern wird." Frank Völkert, stellvertretender Vorstand der

Filmförderungsanstalt/FFA, überreichte dem glücklichen Autor das

Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro. Moderiert wurde die

Preisverleihung von Tim Gailus, Moderator des KiKA-Medienmagazins

"Timster".



Ebenfalls nominiert und dafür mit 5.000 Euro prämiert waren die

Drehbücher zu den Filmen "Heidi" von Petra Volpe sowie "Rico, Oskar

und der Diebstahlstein" von Martin Gypkens. Die Preisgelder stellt

die Filmförderungsanstalt/FFA zur Verfügung, die den Preis zusammen

mit VISION KINO und KiKA 2008 ins Leben gerufen hat.



Zuvor hatte Professor Dr. Karola Wille, ARD-Vorsitzende und

Intendantin des MDR, die Gäste der Preisverleihung und des Kongresses

"Vision Kino 16: Film - Kompetenz - Bildung" begrüßt, in dessen

Rahmen die Veranstaltung stattfand. Der bundesweit wichtigste

Kongress zur Filmbildung rückt in diesem Jahr die Bedeutung

interkultureller Filmarbeit für gesellschaftliche Teilhabe und



Integration in den Fokus.







