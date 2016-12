Die Fallas – eine valencianische Tradition wird zum Weltkulturerbe

Spanisch Sprachschüler können einem ganz besonderen Ereignis in Valencia beiwohnen



(firmenpresse) - Valencia. Spanisch Sprachschüler, die ihren Urlaub richtig gelegt hatten, hatten besonders viel Glück: denn nun ist es tatsächlich geschehen, die Fallas wurden von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt. Das einzigartige Fest, das in Valencia jährlich nicht nur Touristen aus fernen Ländern, sondern auch zahlreiche neugierige Spanier in die schöne Küstenstadt zieht, gilt jetzt als geschützt – das muss natürlich gefeiert werden. Dafür wurde den Anwesenden ein spannendes Programm geboten, dem die Sprachschüler mit viel Faszination beiwohnen konnten: So schnell würde man nicht wieder so nah an spanische Kultur und die spanische Ausgelassenheit kommen.



Am Sonntag wurde also gefeiert, dass die Fallas zum Weltkulturerbe ernannt wurden. Dazu begann am Nachmittag schon ein sorgfältig geplantes Programm: eine instutionelle Veranstaltung sollte den Auftakt bieten, mit Reden des valencianischen Präsidenten, Vizepräsidenten und anderen bedeutenden Persönlichkeiten in Valencia und der Szenerie der Fallas. Das Fest sollte dann auf anderen Plätzen fortgeführt werden, bishin zu einer audiovisuellen Vorführung, begleitet von einer beeindruckenden, internationalen Rede in mehreren Sprachen. Natürlich dürfte auch ein besonderes Feuerwerk nicht fehlen, das nicht nur die Sprachschüler, sondern auch die Einheimischen fasziniert.



Als Abschluss war dann die “Cremà” einer eigens dafür angefertigten Falla geplant, die schon Mittwoch aufgebaut worden war. Genauer ist damit gemeint, dass eine einzigartige Figur aus Holz und Pappmaché, wie traditionall üblich, mit grossem Aufsehen und auf ganz besondere Weise verbrannt werden sollte. Dieser Teil ist besonders interessant für die Spanisch Sprachschüler, da sie so einen kleinen Einblick in dieses aussergewöhnliche Fest gewinnen können, das normalerweise erst Mitte März stattfindet. Der Sinn und Zweck davon ist eigentlich die Darstellung eines Neuanfangs: Alles Alte niederbrennen lassen, um Neues schaffen zu können.



Sprachschüler der SpanischSprachschule Costa de Valencia haben so dann auch die Möglichkeit, dem Erlebnis hautnah beizuwohnen. Mit neuen, internationalen Freunden werden sie die spanische Fiesta verfolgen können und – ganz nebenbei – Spanisch lernen und vertiefen. Es ist also eine ganz besondere Zeit für die Sprachschüler, und die Möglichkeiten die sich dadurch für sie bieten, können sie gleich zweimal ausschöpfen!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.costadevalencia.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Sprachschule Costa de Valencia hat sich seit 1995 auf die Vermittlung von Spanisch als Fremdsprache spezialisiert. Die Spanischschule im Herzen von Valencia ist ein anerkanntes Centro Acreditado des Instituto Cervantes und Mitglied in zahlreichen Fachverbänden. Die eingesetzten Unterrichtsmaterialien werden eigens vom Lehrerteam erarbeitet. Wichtigster Aspekt der modernen Unterrichtsmethode ist die individuelle Einbindung jedes Schülers um wirklich Spanisch zu sprechen. Großen Wert legen die beiden Geschäftsführer auf die Unterrichtsqualität und ein breit gefächertes Freizeitprogramm.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Costa de Valencia, S.L.

Leseranfragen:

Costa de Valencia, S.L.

Avda. Blasco Ibáñez, 66

E-46021 Valencia

Tel.: (+34) 96 361 03 67

Fax: (+34) 96 393 60 49

info(at)costadevalencia.com

www.Costadevalencia.com





Ansprechpartner:

Andreas Teßmer (Geschäftsführer)

Andreas(at)Costadevalencia.com



PresseKontakt / Agentur:

Costa de Valencia, S.L.

Avda. Blasco Ibáñez, 66

E-46021 Valencia

Tel.: (+34) 96 361 03 67

Fax: (+34) 96 393 60 49

info(at)costadevalencia.com

www.Costadevalencia.com





Ansprechpartner:

Andreas Teßmer (Geschäftsführer)

Andreas(at)Costadevalencia.com



Datum: 07.12.2016 - 19:08

Sprache: Deutsch

News-ID 1433825

Anzahl Zeichen: 2523

Kontakt-Informationen:

Firma: Costa de Valencia, S.L.

Ansprechpartner: Andreas Tessmer

Stadt: Valencia

Telefon: (+34) 96 361 03 67



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung