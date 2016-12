Bundesverwaltungsgericht: Rundfunkbeitrag für Unternehmen ist rechtmäßig

(ots) - Der Rundfunkbeitrag ist nach Ansicht des

Bundesverwaltungsgerichts auch im gewerblichen Bereich rechtmäßig.

Das Gericht wies die anhängigen Revisionen der Unternehmen Netto und

Sixt heute nach eingehender mündlicher Verhandlung zurück. Die

Klägerinnen hatten insbesondere verfassungsrechtliche Einwände gegen

die Erhebung des Rundfunkbeitrags für ihre Betriebsstätten und nicht

ausschließlich privat genutzten Kraftfahrzeuge vorgebracht.



Nach seinen Entscheidungen zur Rechtmäßigkeit des Rundfunkbeitrags

im privaten Bereich im März dieses Jahres bestätigte das

Bundesverwaltungsgericht damit nun auch die seit 2013 gültigen

Regelungen für Unternehmen. Das Gericht folgte damit der bislang

einheitlichen Rechtsprechung in allen Bundesländern und bestätigte

die vorangegangenen Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts

Nordrhein-Westfalen sowie des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.



Eva-Maria Michel, Justiziarin und stellvertretende Intendantin des

WDR, hat den Sender im Verfahren gegen Netto vertreten. Für sie sind

mit der Entscheidung weitere wesentliche Fragen zur Ausgestaltung des

Rundfunkbeitrags geklärt: "Das oberste deutsche Verwaltungsgericht

hat heute bestätigt, dass für Betriebsstätten ein geräteunabhängiger

Beitrag zu zahlen ist und die Staffelung der Beitragshöhe nach der

Anzahl der Beschäftigten verfassungsgemäß ist. Damit hat das Gericht

Rechtssicherheit für alle Unternehmer geschaffen."



Prof. Dr. Albrecht Hesse, Juristischer Direktor des Bayerischen

Rundfunks, hat den BR im Verfahren gegen Sixt vertreten. "Es ist

davon auszugehen, dass heutzutage in nahezu jedem Kfz auch ein Radio

eingebaut ist. Daher ist es konsequent und richtig, dass das

Bundesverwaltungsgericht auch den Rundfunkbeitrag für gewerblich

genutzte Kfz bestätigt hat."



Der in der ARD für das Rundfunkbeitragsrecht federführende



SWR-Justiziar Dr. Hermann Eicher begrüßt die Entscheidung des

Gerichts: "Es ist richtig und gerecht, dass sich auch die Wirtschaft

und der öffentliche Bereich an der Finanzierung des

öffentlich-rechtlichen Rundfunks beteiligen. Dies war auch schon im

alten Gebührenmodell der Fall. Das Urteil bestätigt den konsequenten

Weg des Gesetzgebers, diese Beteiligung auch im Beitragsmodell

zeitgemäß und in nahezu gleicher Höhe fortzuführen."



Mit der Abweisung durch das Bundesverwaltungsgericht ist der

Verwaltungsrechtsweg erschöpft. Die Klägerinnen haben nun noch die

Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht

zu erheben.



Der Rundfunkbeitrag für Unternehmen und Institutionen

Die Regelungen im Überblick



Unabhängig von der Anzahl und Art der vorhandenen Rundfunkgeräte

zahlen Unternehmen und Institutionen den Rundfunkbeitrag seit Januar

2013 entsprechend der Zahl ihrer Betriebsstätten, Beschäftigten und

Kraftfahrzeuge:



Beschäftigte pro Betriebsstätte



Die Höhe des Rundfunkbeitrags pro Betriebsstätte richtet sich nach

der durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten im Jahr. Darunter

fallen sozialversicherungspflichtige Voll- und Teilzeitbeschäftigte

sowie öffentlich-rechtliche Bedienstete. Nicht mitgerechnet werden

die Betriebsstätteninhaber, Auszubildende und geringfügig

Beschäftigte.



Zahl der Kraftfahrzeuge



Pro beitragspflichtige Betriebsstätte ist ein betrieblich

genutztes Kraftfahrzeug frei. Für jedes weitere ist ein Drittel des

Beitrags zu entrichten - monatlich 5,83 Euro.



Kleinst- und Kleinunternehmen



Ca. 90 Prozent aller Betriebsstätten fallen unter die

Beitragsstaffeln 1 und 2 - und zahlen damit maximal 17,50 Euro im

Monat.



Zahl der Hotel- und Gästezimmer oder Ferienwohnungen



Wer Hotel- und Gästezimmer oder Ferienwohnungen an Dritte

vermietet, zahlt für diese jeweils 5,83 Euro im Monat. Das erste

Zimmer oder die erste Wohnung pro Betriebsstätte ist beitragsfrei.



Saisonbetriebe



Unternehmen oder Institutionen, die saisonbedingt länger als drei

zusammenhängende Monate vollständig schließen, können sich für diesen

Zeitraum auf Antrag vom Rundfunkbeitrag freistellen lassen.



Selbstständige, die zu Hause arbeiten



Selbstständige, die über keine gesonderte Betriebsstätte verfügen,

sondern von zu Hause aus arbeiten und für ihre Wohnung bereits einen

Rundfunkbeitrag zahlen, müssen keinen separaten Beitrag für die

Betriebsstätte entrichten. Für ein zu betrieblichen Zwecken genutztes

Kraftfahrzeug sind monatlich 5,83 Euro zu zahlen.



Weitere Regelungen, zum Beispiel für Kommunen oder

landwirtschaftliche Betriebe, finden Sie unter www.rundfunkbeitrag.de







