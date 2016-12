Mitteldeutsche Zeitung: zu Merkel

(ots) - Startet Merkel also als Vorsitzende ohne Partei, als

Königin ohne Land ins Wahljahr? Hilft die CDU ihr eher beim Abschied

vom Amt als beim Weitermachen? Gemach. Es hätte zwar besser laufen

können für Merkel, selbst wenn die erwarteten

Knapp-100-Prozent-Ergebnisse eher an autokratische denn an

demokratische Parteien erinnern. Mit der Optionspflicht hat sich die

CDU ein Thema für den Wahlkampf gegeben. Es ist wie das Burka-Verbot

ein Symbolthema für die konservative Seele der Partei. Ein

Reinfall war der Parteitag also nicht. Ein furioser Auftakt für den

Wahlkampf allerdings auch nicht.







