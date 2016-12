Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Staats-Doping in Russland

(ots) - Die Wada, die in der Vergangenheit oft genug

eher durch Worte als durch Taten auffiel, scheint endlich gewillt,

härter durchzugreifen. Mit einem Jahresetat von knapp 30 Millionen

Euro ist das aber nicht umzusetzen. Und erst recht nicht, wenn es

weiter an einem Mindestmaß an Kooperationsbereitschaft mangelt. In

Russland zum Beispiel gibt es immer noch Athleten, die in Anlagen

trainieren, in die Kontrolleure nicht hineindürfen. Was eines

unterstreicht: Solange der Profisport nur nach den Regeln spielt,

die er sich selbst gegeben hat, wird er sich immer wieder selbst

übertreffen - und sei es nur, weil die Abstände zwischen den

einzelnen Skandalen immer kürzer werden.







Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd(at)stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 18:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1433830

Anzahl Zeichen: 1021

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Nachrichten

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 129 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung