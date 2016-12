WAZ: Ein Abbild europäischer Selbstlähmung

- Kommentar von Stefan Schulte zu den Folgen

der Krise in Italien für Europa

(ots) - Manchmal steckt der Teufel nicht im Detail, sondern

im großen Ganzen. Ob Italiens Fiasko eine neue Währungskrise auslöst,

ist offen. Europa als Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft steckt

längst in der Krise und in ihr fest. Die Briten nehmen Reißaus, die

Anti-Europäer sind auf dem Vormarsch und die Gemeinschaft bröckelt

weiter statt nach dem Brexit-Votum zusammenzurücken. Wie geschlossen

und wie entschlossen Europa diesmal reagiert, wird aber darüber

entscheiden, ob Italien mit Hilfe seiner Partner aus der Krise findet

oder ob Italien seine Partner mit in die Krise reißt.



Wenn das kleine Griechenland den Euro an den Rand des Abgrunds

gebracht hat, braucht es wenig Fantasie, sich die Folgen für den Fall

vorzustellen, dass die drittgrößte Volkswirtschaft Europas in die

Knie geht. Italien hat multiple Probleme: eine Bankenkrise,

unvertretbar hohe Staatsschulden, die Wachstum auf Pump verbieten,

eine jeden Mut raubende Jugendarbeitslosigkeit und nun auch noch eine

veritable Regierungskrise. Zuerst die Banken zu retten, widerstrebt

den meisten zu Recht. Allerdings kennt niemand die Folgen der

Alternative, Großbanken einfach mal pleite gehen zu lassen.

Vielleicht ist es auch besser, sie nicht kennenzulernen.



Italien ist ein Abbild europäischer Selbstlähmung: Weil die

Politik die Schulden- und Wirtschaftskrise in Südeuropa nach all den

Jahren nicht in den Griff kriegt, verlieren die Menschen den Glauben

an die Gemeinschaft. Die Ursache auch für den Brexit liegt im Süden.

Die betroffenen Länder wie auch ihre Partner blieben bei allen

Reformen stets halbherzig. Das Ergebnis ist Stillstand. Der wiederum

macht es den Populisten an den Rändern leicht, die Leute wahlweise

von links gegen jeden Sparkurs oder von rechts gegen Europa an sich

in Stellung zu bringen. Der einzige Weg sie zurückzudrängen wäre eine

endlich überzeugende Krisenbewältigung - und Italien der beste



Schauplatz dafür.







