WAZ: Rückfall der Merkel-Partei

- Kommentar von Miguel Sanches zur CDU

(ots) - In Essen gibt es keine normalen CDU-Parteitage. In

den 80er-Jahren hat die CDU hier fortschrittliche Beschlüsse gefasst,

hier nahm im Jahr 2000 Angela Merkels Aufstieg ihren Anfang, und hier

fasste der Parteitag jetzt einen Beschluss, der alles andere als

fortschrittlich ist: Dass die Delegierten vom Gesetz zur doppelten

Staatsbürgerschaft abrückten, ist eine Belastung der Koalition und

eine Erschütterung der Macht von Kanzlerin Angela Merkel.



Von Essen geht kein Signal des Aufbruchs aus, sondern des

Unfriedens. Dass Merkel sich erst nach dem Parteitag über die

Entscheidung hinwegsetzte, hat eine neue Qualität. Was für ein

Sittengemälde!



Der Beschluss gilt nicht für Japaner, Amerikaner oder EU-Bürger.

Im Klartext: Er richtet sich gegen eine Bevölkerungsgruppe, gegen die

Deutschtürken. Sie sollen sich zwischen dem Land ihrer Eltern und

ihrer neuen Heimat entscheiden. Das wird Unfrieden stiften, spalten,

ein Rückfall für die Integration.



Die CDU emanzipiert sich von Merkel, ist aber drauf und dran, sich

gesellschaftlich zu isolieren. Vielleicht hilft es gegen die AfD,

vielleicht ist das die ganze Weisheit.







