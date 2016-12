Neue Lösungen für Sauberkeit

Profilgate säubert die Laufflächen von Reifen, Rädern und Schuhen. Die markant blauen Reinigungsfelder fangen bis zu 90 Prozent des anhaftenden Schmutzes ab. Das geschieht rein mechanisch, beispielsweise beim Überfahren mit einem Flurförderzeug oder beim Darübergehen. Der Hersteller, die Heute Maschinenfabrik, präsentiert auf der LogiMAT 2017 zwei neue Einsatzmöglichkeiten.

Profilgate stoppt den Schmutz, bevor er in sensible Produktions- und Lagerbereiche gelangt.

(firmenpresse) - Ab sofort lässt sich das patentierte System auch in Verladebrücken und Hubtischen integrieren. Das macht Sinn, denn Profilgate entfaltet gerade in Zufahrtsschleusen und Eingangszonen seine ganze Schlagkraft. Der Aussteller lädt Messebesucher ein, die vom Fraunhofer IPA Institut attestierte Wirkungsweise selbst zu prüfen. Dies ist an allen drei Veranstaltungstagen jederzeit und unverbindlich möglich – am Stand 1G57 in Halle 1.



Der Solinger Mittelständler schafft drei Varianten des umfassenden Produktprogramms nach Stuttgart. Das Modell b55 smooth empfiehlt sich bei breiten Reifen, Rädern und Rollen; bei der st55 handelt es sich um das bewährte Pendant für schmale Rollen und Räder; die Gitterroste des Typs k55 schließlich bestehen nicht aus Stahl bzw. Edelstahl, sondern aus lebensmittelechtem Kunststoff.





Die Heute Maschinenfabrik GmbH & Co. KG wurde 1905 gegründet, als Hersteller von Schuhmachermaschinen. Seit 1945 fokussiert sich das Solinger Familienunternehmen auf Reinigungslösungen. Das Angebot umfasst klassische Schuhputzmaschinen, Sohlenreinigungsanlagen, Hygieneschleusen und vor allem Profilgate: Das patentierte Reinigungssystem für die Industrie hat sich nach Angaben der Firma als weltweit führendes Produkt etabliert. Der Spezialist für technische Sauberkeit erwirtschaftet mit 30 Beschäftigten einen jährlichen Umsatz von über 10 Millionen Euro.

