Rheinische Post: Kommentar: Zusammen durchziehen

(ots) - Es gibt gute Gründe gegen eine Freigabe von

Cannabis als Genussmittel. Vielleicht gibt es aber noch bessere

Argumente dafür. Jedes Lager führt in diesem Streit renommierte

Experten ins Feld. Die Stadt Düsseldorf hat Fachleute aller

Disziplinen zusammengeholt, um das Thema öffentlich zu erörtern. Ein

vorbildliches Verfahren: Jeder kann sich nun selbst ein Bild machen.

Es kamen Politiker zu Wort, Ärzte, Kriminologen und Ökonomen. Die

Stadt will herausfinden, ob es Lösungen im Umgang mit Cannabis gibt,

die besser funktionieren als ein plattes Verbot, und damit endlich

das Geschäftsmodell krimineller Drogendealer zerstören. Die Abgabe

von Cannabis in lizenzierten Abgabe-Stellen kann eine solche Lösung

sein. Wenn es gelänge, die juristischen Hürden aus dem Weg zu räumen,

wäre eine Modell-Studie mit einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern

ein wirksames Mittel, um das zu testen. Schön wäre es allerdings,

wenn man das Projekt gemeinsam mit anderen Städten in NRW umsetzen

würde, um sich die erheblichen Kosten für eine solche Studie teilen

zu können.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 20:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1433839

Anzahl Zeichen: 1415

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung