Rheinische Post: Kommentar: Die CDU verdribbelt sich beim Doppel-Pass

(ots) - Den deutschen Pass erhält man durch Geburt oder

durch Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft. Es ist verständlich,

dass die Bürger eines Staats verlangen, dass sich dessen Angehörige

möglichst exklusiv zu dieser Gemeinschaft bekennen. So weit geht die

Initiative der CDU in Ordnung. Doch die Christdemokraten verfallen in

ihre rückwärtsgewandten Reflexe, wenn sie nun gänzlich die doppelte

Staatsbürgerschaft abschaffen wollen. Denn es gibt gewichtige

Ausnahmen vom Prinzip der singulären Staatsbürgerschaft. Wer beim

Wechsel in die deutsche Staatsangehörigkeit sein Erbe verliert,

sollte wie bisher einen Doppel-Pass erhalten. Das Bekenntnis zu

unserer Verfassung ist wichtiger als die Aufgabe der bisherigen

Staatsbürgerschaft. Der andere große Ausnahmefall ist die zweite

Generation. Wer in Deutschland als Kind ausländischer Eltern geboren

ist, hat häufig enge sprachliche und kulturelle Bindungen zu deren

Herkunftsland. Warum sollten dann in dieser Generation nicht zwei

staatliche Identitäten möglich sein? Die CDU sollte wissen: Am Pass

kann man nicht den Stand der Integration festmachen. Aber man kann

mit ausgrenzenden Regeln Parallelgesellschaften fördern.



