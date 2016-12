Mittelbayerische Zeitung: Vorwärts zurück / Kommentar zum Eklat auf dem CDU-Parteitag

(ots) - Manch ein Parteitag entwickelt eine eigene

Dynamik. Nicht nur der jetzige der CDU. Auch andere Parteien können

davon ein Lied singen, wenn Delegierte aufmüpfig werden, ihren Unmut

gegen das "Establishment" in Abstimmungen und kecken Beschlüssen

ausdrücken. Linke, Grüne und SPD haben das schon erlebt. Die CDU

ebenfalls mehrfach. Die inhaltliche Positionierung der CDU war

insofern bemerkenswert, weil eine knappe Mehrheit der Delegierten

just der wiedergewählten Vorsitzenden in einer wichtigen Frage in den

Rücken fiel: Die mühsam ausgehandelte Regelung zur doppelten

Staatsbürgerschaft soll wieder gekippt werden. Das wäre zwar

rechtlich nur ganz schwierig und politisch gar nicht durchzusetzen,

denn außer der AfD fände sich keine Partei, die diese Rolle rückwärts

mitmachen würde. Und obendrein würden etwa junge Türken in

Deutschland erst recht in die Arme von Erdogan und Islamisten

getrieben. Doch die lauthals verlangte Abkehr vom Doppelpass oder

auch das angestrebte Burka-Verbot sind zumindest Symbole für

vergrätzte Unionspolitiker und ihre Wähler, denen die ganze Öffnung

der Partei nach links nicht passt, die unter Angela Merkel vollzogen

wurde. Es gibt eine Sehnsucht nach der alten CDU, hinter der kein

Platz für rechte Populisten vom Schlage einer AfD ist. In die

Jetztzeit übersetzt heißt das: Härte gegen Asylbewerber und

Flüchtlinge. Merkel hat diese - wenn man so will - Wende von ihrer

Wir-schaffen-das-Politik längst vollzogen. Ob sie damit freilich

Unionswähler von der AfD zurück holen kann, ist fraglich. Zugleich

macht die CDU eine Kluft zu den anderen Parteien auf, die sie

möglicherweise 2017 zum Regieren brauchte.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 20:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1433842

Anzahl Zeichen: 2087

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung