Westfalen-Blatt: zu Donald Trump

(ots) - Es gibt viele gute Gründe, warum die Politik

nicht über Gewinner und Verlierer in der Wirtschaft entscheiden

sollte. Der wichtigste hat mit den Selbstregulierungskräften des

Marktes zu tun. Die Marktteilnehmer wissen besser, was für sie gut

ist, als zentrale Wirtschaftslenker. Egal in welchem Gewand sie

daherkommen. Gängelei von oben hat weder im real existierenden

Sozialismus funktioniert, noch in diversen Kommando-Wirtschaften

autokratischer Regime. Der künftige US-Präsident sieht das

offenkundig anders. Donald Trump versteht sich als »CEO-in-Chief«,

der besser weiß, was für einzelne Unternehmen gut ist, als deren

Geschäftsführer. Die Chefs von Carrier, Rexnord und nun auch Boeing

wissen ein Lied davon zu singen. Mehr als die Dünnhäutigkeit Trumps

und der Gebrauch erfundener Zahlen irritiert am Beispiel Boeings,

dass er bereit scheint, seine Macht zu gebrauchen, um Amerikas

Wirtschaftskapitänen den Kurs vorzugeben. Dieser Kommando-Stil passt

auch nicht zu einer effizienten Marktwirtschaft, in der sich nicht

die Einflussreichen, sondern die Besseren durchsetzen.







Datum: 07.12.2016 - 21:00

