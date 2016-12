Westfalen-Blatt: zur CDU

(ots) - Angela Merkel bleibt gern im Ungefähren. Das

war auch so, als sie sich beim CDU-Bundesparteitag für ein

Burkaverbot aussprach. Die Kanzlerin hatte ihren Satz noch nicht

beendet, da brandete in der Essener Grugahalle der lauteste Beifall

während ihrer Rede auf. Im Applaus ging allerdings Merkels

einschränkender Nachsatz zum Verbot der Vollverschleierung unter: »Wo

immer dies rechtlich möglich ist.« Es ist bezeichnend, dass die 1000

Delegierten am stärksten auf ein Symbolthema reagierten und gar nicht

mehr genau hinhörten. Die Parteibasis - und das sind nicht nur

Delegierte und Mitglieder, sondern auch Stammwähler - giert nach

diesen Themen. Der Grund: Die CDU ist verunsichert und will sich

ihrer Identität als Partei vergewissern. Das fällt mit einer

Vorsitzenden, die mit dem Erbe Konrad Adenauers und Helmut Kohls

zunehmend fremdelt, nicht leicht. Das war vor sechs Jahren, als

Merkel Multikulti für »absolut gescheitert« erklärt hatte, noch

anders. Auch die Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft hat

etwas Symbolhaftes. Dass eine knappe Mehrheit der Delegierten dem

Antrag der Jungen Union folgte, die Optionspflicht wieder

einzuführen, ist bemerkenswert. Denn natürlich wissen die

Delegierten, dass die Abschaffung des Doppelpasses nur bei einer

Alleinregierung der Union oder in einer Koalition mit der AfD

durchsetzbar wäre. Beides ist unrealistisch. Zwischen Angela Merkel

und der CDU herrscht seit Beginn der Flüchtlingskrise vor 15 Monaten

eine Art Arbeitsverhältnis. Das hat sie gestern mit ihrer Ablehnung

des Doppelpass-Beschlusses ziemlich deutlich gemacht. Große Teile der

Basis gehen den Flüchtlingskurs der Kanzlerin nicht mit - aus der

Überzeugung, dass Merkels Weg ein Irrweg sei und der Partei schade.

In diesem Jahr hat die CDU sicher geglaubte Wahlsiege in

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg verspielt - in erster Linie



wegen des Flüchtlingskurses der Vorsitzenden. Diesen Kurs wird sie

nicht ändern können, ohne ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Angela

Merkel hat sich festgelegt, dass es mit ihr keine Obergrenze geben

wird. Daran wird sie bis zur Bundestagswahl festhalten müssen, auch

wenn deswegen die Wahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und

Nordrhein-Westfalen verloren gehen sollten. Zum Schwur kommt es schon

im Februar. Dann beginnen die Gespräche von CDU und CSU für ein

gemeinsames Programm zur Bundestagswahl. Horst Seehofer wird es

nicht reichen, auf illegale Zuwanderung nur zu reagieren. Der

CSU-Chef will sie verhindern - wie auch viele in der CDU. »Ihr müsst

mir helfen« hat Angela Merkel gefordert. Auch in Parteien hat

Hilfsbereitschaft Grenzen.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.12.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1433848

Anzahl Zeichen: 3145

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung