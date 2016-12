Flexirentenratgeber veröffentlich

Die Rentenberatung rentenbescheid24 veröffentlichte am 6.12.2016 ihren neuen Ratgeber zur Flexirente.

(firmenpresse) - Die Flexirente kommt zum 01.Januar 2017. Die Regelungen für die Einmalzahlung gegen den Rentenabschlag werden geändert. Am 01.07.2017 folgt die neue Teilrente. Versicherte sollen mit verbesserten Bedingungen neben der Rente weiterarbeiten können. Auch für Arbeitgeber gibt es Vorteile. Es wird erhofft, dass viele kommende Rentner die neue Flexirente als Chance nutzen. Einige der geplanten Änderungen sind schon bekannt geworden.

Mit dem Ratgeber erfahren die Leser, wie sie die neue Flexirente für ihre Zwecke nutzen können. Dies mit einer Vielzahl von Tipps, Formulierungen, Berechnungsbeispielen und was rund um die Flexirente beachtet werden muss. Wie funktioniert die neue Einmalzahlung? Was ist der neue Hinzuverdienstdeckel und das neue Teilrentensystem? Daneben wird erklärt, warum die Flexirente zum Rendite-Turbo werden kann.

Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel erklärt:

Wir haben auf über 40 Seiten verständlich und detailliert die Flexirente erklärt. Vieles was noch nicht bekannt ist, haben wir aus hunderten Seiten komplizierten Gesetzestext herausgearbeitet und dargestellt. Daneben gibt es Tipps und Bearbeitungshinweise für die Leser. Wir hoffen, dass der Flexirentenratgeber großen Anklang findet.

Besonders freue ich mich auch, dass wir rentenbescheid24.de völlig neu und überarbeitet ins Netz bringen konnten. Grund dafür war, dass die Anfragen aus dem Internet zur Rente stetig gestiegen sind. Deshalb haben wir uns entschlossen, das Angebot von rentenbescheid24.de komplett neu zu gestalten. Der Nutzer findet eine breite Palette von Dienstleistungsangeboten rund um die Rente. Die Rentenberatung, Rentenbescheidprüfung, Rentenfahplan oder unser Premiumangebot „Sorglos-Paket“ sind nur ein Teil der angebotenen Dienste. Für kurze Fragen gibt es sogar die Schnellfrage. Der Kunde soll komfortabel und sicher seine Probleme zur Rente beantwortet bekommen. Von spezialisierten Rentenberatern und Rechtsanwälten und zu günstigen Preisen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rentenbescheid24.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

rentenbescheid24 ist ein online-Rentenberatungsportal. rentenbescheid24 bietet eine Vielzahl von Dienstleistungspaketen. Angeboten werden die Rentenberatung, Rentenberechnung, der Rentenfahrplan und weitere Pakete bis zum Premiumprodukt das Sorglos-Paket.



Schwerpunkte der Beratung und Vertretung sind die gesetzliche Rente, Unfallrente, Erwerbsminderungsrente und die betriebliche Altersversorgung durch spezialisierte Rentenberater und Fachanwälte für Sozialrecht

Dies ist eine Pressemitteilung von

rentenbescheid24.de

Leseranfragen:

rentenbescheid24.de

Rentenberatung und Rechtsanwaltskanzlei Peter Knöppel

Geiststraße 11

06108 Halle



0345/ 6782374

0345/ 2097690

kontakt(at)rentenbescheid24.de

PresseKontakt / Agentur:

rentenbescheid24.de

Rentenberatung und Rechtsanwaltskanzlei Peter Knöppel

Geiststraße 11

06108 Halle



0345/ 6782374

0345/ 2097690

kontakt(at)rentenbescheid24.de

Datum: 07.12.2016 - 21:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1433849

Anzahl Zeichen: 2104

Kontakt-Informationen:

Firma: rentenbescheid24.de

Ansprechpartner: Rentenberater Peter Knöppel

Stadt: Halle

Telefon: 03456782374



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung