Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Merkel will Beschluss ihrer eigenen Partei nicht umsetzen

Zerreißprobe für die Union

Matthias Bungeroth

(ots) - In der Parteizentrale der AfD genießt man diesen

Moment. Die CDU kehre in der Einwanderungspolitik zum Verstand

zurück, befand deren Chefin Frauke Petry, nachdem der Bundesparteitag

der CDU in Essen beendet war. Doch der CDU-Parteichefin und Kanzlerin

Angela Merkel dürfte damit klar sein: Der Union steht mit den

Wahlkämpfen des Jahres 2017 eine heftige Zerreißprobe ins Haus. Die

restriktiven Beschlüsse zur Einwanderungspolitik haben große Teile

der Union, die über Jahre hinweg unter Merkels Führung in die

politische Mitte gerückt war, rat- und orientierungslos gemacht. Das

fällt der Union nun auf die Füße. Nur mit sehr knapper Mehrheit

stimmte der Parteitag für eine Einführung der Optionspflicht, was

einer Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft gleichkommt. Die

Union ist tief gespalten - wie die Gesellschaft. Merkel setzt

hingegen auf Linie und steht zur Koalitionsvereinbarung mit der SPD

und liegt damit richtig. Sie weiß: Die Wahrscheinlichkeit einer neuen

Großen Koalition nach der Bundestagwahl 2017 ist nicht klein. Die

Zerreißprobe in der Union bleibt damit ebenso Dauerthema wie der

Beifall von der falschen Seite.







