Die Hollywood-Diät ist Geschichte

Vegane Ernährungsberatung von Ralf Möller

Vegan Friendly Zertifikatsübergabe Peter Suhling und Ralf Möller

(firmenpresse) - Dass gesunde und vollwertige Nahrung nicht nur nötig, sondern auch möglich ist, zeigt Ralf Möller bei seiner Ernährungsberatung ( http://www.ralfmoeller.de). Diese bietet er als präventive Gesundheits- und Ernährungsberatung an und es wird einfach und anschaulich erklärt, warum eine vegane Ernährung so gesund ist. Zusätzlich kann ein Fitness-Coaching, sowie eine physikalische Gefäßtherapie in Anspruch genommen werden. Ralf Möller ist nicht nur zertifizierter Ernährungsberater, sondern auch Bewegungsexperte und hat damit eine Dienstleistung geschaffen, die nicht nur für klassische Esser und Vegetarier besonders empfehlenswert ist, sondern insbesondere für Veganer. Angefangen bei der Zelle erklärt Ralf Möller anschaulich, wie der Körper auf Ernährung reagiert und was bei der Bewegung passiert. Mit diesem Expertenwissen zeichnet er in seiner Beratung ein ganzheitliches Bild darüber, was im Körper abläuft, kann spezielle Fragen zu veganer Ernährung beantworten und gibt Empfehlungen, die auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Die maßgeschneiderte Gesundheits- und Ernährungsberatung von Ralf Möller ist in dieser Kombination neu im deutschsprachigen Raum und wird von seinen Kunden gerne genutzt. Ob Hollywood-Diät, South-Beach-Diät, andere Trenddiäten oder Modediäten: Ralf Möller weiß, was sie nutzen oder welche Schäden sie anrichten können und erklärt mit seinem Fachwissen anschaulich mögliche Reaktionen im Körper.

Im Dezember 2016 ist Ralf Möller das Vegan-Friendly-Zertifikat durch Peter Suhling verliehen worden. Das Vegan-Friendly-Zertifikat lässt Interessierte erkennen, das eine Ernährungsberatung insbesondere auch für Veganer nützlich ist. Der Bund für Vegane Lebensweise hat die Vegan-Friendly-Zertifizierung ins Leben gerufen und möchte auf die vegane Lebensweise aufmerksam machen. Viele Unternehmen achten mittlerweile auf tierleidfreie Produkte und Dienstleistungen. Mit dem Vegan Friendly Zertifikat ( http://vegan-friendly.de) können Unternehmen ein Zeichen setzen und Ihre veganen Produkte und Dienstleistungen hervorheben und sich dadurch vom Wettbewerb abheben. Ralf Möller bietet mit seiner veganen Ernährungsberatung eine großartige Erweiterung zur veganen Lebensweise und gibt Veganern die Möglichkeit, sich professionell zum Thema Ernährung, Bewegung und Gesundheit informieren zu lassen.





Die vegane Lebensweise ist vielfältig - wir sind es auch! Wir sind ethisch motiviert, Gesundheit und Ökologie liegen uns am Herzen. Wir setzen uns deutschlandweit dafür ein, die vegane Lebensweise in ihrem gesamten Umfang bekannt zu machen und zu fördern.



Insbesondere wollen wir intensive Aufklärungsarbeit betreiben über die Vorteile, die diese Ernährungs- und Lebensweise für die Tiere, die Menschen und die Umwelt bietet. Dazu gehören auch Aspekte wie Tierethik, soziale und wirtschaftliche Menschenrechte, Gesundheit und Umweltschutz. Auch unter vegan lebenden Menschen gibt es unterschiedliche Anschauungen und Meinungen. Wir wünschen uns, so viele wie möglich davon zu bündeln, um der veganen Lebensweise eine bessere öffentliche Wahrnehmung zu verschaffen.

Bund für Vegane Lebensweise e.V.

Bund für Vegane Lebensweise e.V.

Peter Suhling

Bredowstraße 8a

10551 Berlin

info(at)bvl-ev.org

04135 80 99 186

http://vegane-lebensweise.org



Kommentare zur Pressemitteilung