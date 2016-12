The Evil Machine aus Dresden in Berlin

The Evil Machine spielen Wüstensound in der Tradition von Calexico, Enio Morricone, Giant Sand und Howe Gelb. und werden im Januar 2017 live im ART Stalker zu hören sein.

The Evil Machine im Januar in Berlin

Folk / Rock / Americana / Western / Alternative Country



Eine Hommage an die Wüste Mexikos, untermalt durch die mahnende Stimme der Vernunft gekleidet in staubige Gitarren, eine Fiedel und ein altes Saloon-Piano, begleitet vom rhythmischen Rasseln der Klapperschlangen und einem mit dicken Saiten bespannten Sarg. The Evil Machine aus Dresden spielen Wüstensound in der Tradition von Calexico, Enio Morricone, Giant Sand und Howe Gelb.



http://theevilmachine.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/the.evil.machine.official/



https://www.youtube.com/watch?v=_txzSDqiJ5w

https://www.youtube.com/user/TheEvilMachineDD



Donnerstag 19. Januar 2017

Beginn: 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: : 3,00 €



Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de







http://www.art-stalker.de



ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

