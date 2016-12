Badische Zeitung: CDU und der Doppelpass / Merkel zeigt Haltung

Kommentar von Thomas Fricker

(ots) - Der Beschluss, mit dem die Partei sich wieder von

der doppelten Staatsbürgerschaft für Kinder von Eltern mit

Migrationshintergrund verabschiedet, mag als Signal an all die Wähler

gedacht gewesen sein, die angesichts diffuser Überfremdungsängste mit

der AfD liebäugeln. Kinder wieder zwingen zu wollen, sich als

Erwachsene für eine Nationalität zu entscheiden, fällt aber nicht nur

hinter die Lebenswirklichkeit zurück, sondern erschwert Integration.

Zum Glück besitzt das Votum kaum Chance auf Realisierung. Trotzdem

war es richtig, dass Angela Merkel noch in Essen auf Distanz ging.

