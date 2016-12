Kaufentscheidungsanalysen in Frankfurt am Main decken Verhaltensmuster von Kunden auf

(firmenpresse) - Frankfurt am Main und die umliegende Rhein-Main-Region gehört zu den wirtschaftlich einflussreichsten Gebieten Deutschlands. Im Jahre 2013 betrug die Bruttowertschöpfung (BWS) 7,9% der deutschen BWS. Das alleine sagt noch nicht viel aus. Berücksichtigt man aber die Tatsache, dass dieser Wert auf 3,7% der Inlandsfläche bei 6,6% der Gesamtbevölkerung erzielt wurde, ist das eine überdurchschnittlich Leistung des Gebiets. Dementsprechend ist auch eine starke Konsumkraft vorhanden, um der ein großer Konkurrenzkampf herrscht. Die Leute kaufen viel. Was sie kaufen, ist statistisch hinterlegt. Was sie nicht kaufen und warum, ist eine gleichermaßen wichtige Frage, denn da besteht Potenzial zur Verbesserung. Verbesserung des Produkts und/oder die Wahrnehmung dessen.



Wenn man einen Kunden nach den Gründen für einen Kauf/Nichtkauf fragt, kommt zunächst nur: „habe ich schon immer gekauft“ oder „habe ich noch nie gekauft“. Beim spontanen Kauf hört man hingegen „hat mir gefallen“ oder „gefiel mir nicht“. Diese sehr oberflächigen Antworten resultieren aus der Tatsache, dass ein Kunde es nicht gewohnt ist, auf diese Fragen tiefgründiger zu reagieren. Das bedeutet aber nicht, dass er die wahren Gründe nicht kennt oder sie nicht artikulieren kann, wenn man die richtigen Fragen stellt. Eine Kaufentscheidungsanalyse befasst sich unter anderem genau mit diesem hinführenden Fragen.



Die Fragebögen von ST-Promotions entlocken der Zielperson entscheidende Informationen



ST-Promotions stellt ihnen ein bewährtes 3-Step-Programm zur Kaufentscheidungsanalyse zur Verfügung. Zunächst wird ein Fragebogen entworfen, der alle relevanten Punkte zu ihrem Produkt und dessen Promotion berücksichtigt. Mit diesem Fragebogen machen sich die Promoter auf den Weg, um die Zielgruppe stichprobenartig anzusprechen. Durch die cleveren Fragen werden auch viele Kunden erstaunt sein und anfangen zu verstehen, warum ein Produkt oder dessen Platzierung so realisiert wurde wie es ist und warum es ihnen gefällt oder nicht. Im anschließenden Teil werden die Fragebögen ausgewertet. Die daraus gewonnenen Informationen dienen der Ausarbeitung von weiteren verkaufsfördernden Maßnahmen.









Als bundesweit tätige Promotionagentur liegt der Fokus unserer Tätigkeit auf dem Erfolg unserer Kunden; wir sorgen für herausragenden und messbaren Mehrwert.

Die von uns genutzte Kommunikationsform des Face-to-Face Marketings lässt sich nicht ausblenden oder wegzappen.

So kreieren wir werbliche Kontakte, die unter qualitativen Gesichtspunkten kaum zu überbieten sind.

Mit unserer Erfahrung von über 25 Jahren und unserer Präsenz in allen großen Städten Deutschlands können wir auch kurzfristig auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.



