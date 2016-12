ST-Promotions in Frankfurt am Main hat ein vielfältiges Angebot an Promoaktionen zur Winterzeit.

Mit verkaufsfördernden Promotionmaßnahmen stellt ST-Promotions sicher, dass ihre Produkte in der Mainmetropole optimal beworben werden.

(firmenpresse) - Frankfurt am Main und seine Umgebung sind ein bedeutender Standort für die Wirtschaft und den Finanzmarkt von Deutschland. Auch dieses Jahr rangiert, laut GFK, die als Messezentrum bekannte Stadt wieder auf Platz 3 der kaufkräftigsten Städte Deutschlands mit einem Kaufkraftindex von 115,4. Mit dieser Konsumstärke geht ein enormer Wettbewerb von Unternehmen und Betrieben einher, ihre Produkte in dieser Region zu vertreiben. Es geht in erster Linie darum, mehr Aufmerksamkeit für das Produkt zu generieren als die Konkurrenz, welches nicht einfach ist, wenn nur standardisierte Werbemethoden zum Einsatz kommen. ST-Promotions, mit Vertretung in Frankfurt am Main, bietet eine breite Auswahl an Promotionaktionen, die auf das jeweilige Produkt zugeschnitten ist. In den drei Hauptfeldern: Personal Promotion, Point-of-Sale Promotion und Vertriebspromotion aktiv, hat ST-Promotions immer die passende Antwort auf ihre spezielle Situation.



Bei der Vertriebspromotion geht es darum, die Rahmenbedingungen um ein Produkt ordentlich zu erfassen und daraus promotiondienliche Maßnahmen abzuleiten. Mit einer Kaufentscheidungsanalyse beim Kunden sowie der sofortigen mobilen Datenerfassung bei der Einzelhandelbetreuung werden mögliche Probleme schnell erkannt und behoben. Desweiteren helfen die gewonnenen Information Ihnen bei der Analyse, welche Werbemittel eingesetzt werden sollen und welchen Schwerpunkt eine Produktwebsite haben soll, damit das Produkt mehr an Popularität gewinnt.



Im engen Kontakt zur Vetriebspromotion steht die Point-of-Sale Promotion, oder auch kurz PoS-Promotion genannt. Hier geht es um die Optimierung der Verkaufsförderung direkt am Verkaufsort. Mit dem Leasing Aussendienst werden professionell geschulte Mitarbeiter der Promotionagentur zur Verkaufsstelle geschickt. Sie protokollieren die Gegebenheiten, reden mit dem Personal und machen zum Produktvertrieb Verbesserungsvorschläge. Ergänzend zum Leasing Außendienst wird oft ein Testkäufer herangezogen. Diese im Auftrag der Promoagentur handelnde Person begibt sich in einen Shop und untersucht getarnt als normaler Kunde die verkaufsentscheidenen Faktoren eines Produkts wie dessen Platzierung oder die dazugehörige Beratung. Diese Mystery Shopping genannte Art der PoS-Promotion liefert wertvolle Informationen aus Sicht eines Konsumten und kann entscheidende Anstöße in Richtung Produktverbesserung bzw -promotion liefern.





Zur Adventszeit kann eine gute Personal Promotion den Unterschied ausmachen



Wenn zur Weihnachtszeit die Eltern mit ihren Kindern in Frankfurt am Main unterwegs sind und die beschauliche Stadtatmosphäre genießen, ist Personal Promotion die beste Art um ihr Interesse für Produktneuheiten zu wecken. Wie der Name erahnen lässt, steht bei der Personal Promotion die Qualität des persönlichen Kontakts an erster Stelle. Bei der sogenannten Ambient Promotion werden die Besucher einer Location vom Promotionpersonal freundlich auf einem Produkt vorgestellt. Oft werden kostenlose Samples hinterlassen, so dass sich die Zielperson in Nachhinein in aller Ruhe selbst vom Produkt überzeugen kann. Das führt erwiesenermaßen dazu, dass das Produkt länger in Erinnerung bleibt und im besten Fall weiterempfohlen wird.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.st-promotions.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als bundesweit tätige Promotionagentur liegt der Fokus unserer Tätigkeit auf dem Erfolg unserer Kunden; wir sorgen für herausragenden und messbaren Mehrwert.

Die von uns genutzte Kommunikationsform des Face-to-Face Marketings lässt sich nicht ausblenden oder wegzappen.

So kreieren wir werbliche Kontakte, die unter qualitativen Gesichtspunkten kaum zu überbieten sind.

Mit unserer Erfahrung von über 25 Jahren und unserer Präsenz in allen großen Städten Deutschlands können wir auch kurzfristig auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.



Dies ist eine Pressemitteilung von

ST-PROMOTIONS oHG

Leseranfragen:

Kiefholzstr. 263, 12437 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 08.12.2016 - 00:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1433866

Anzahl Zeichen: 3539

Kontakt-Informationen:

Firma: ST-PROMOTIONS oHG

Ansprechpartner: Long Duc Nguyen

Stadt: Hamburg

Telefon: 03054828140



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.