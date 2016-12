Rheinische Post: Hundetrainer Martin Rütter will 2017 abnehmen

(ots) - Hundetrainer Martin Rütter (46) hat sich für

2017 vorgenommen, mehr in seine Fitness zu investieren - auch wenn er

nicht genau weiß, an welchen Stellen er abspecken sollte. "Nein, im

Ernst, ich bin sehr viel unterwegs, da kommt das leider viel zu

kurz", sagte er der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Donnerstagausgabe).



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.12.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1433870

Anzahl Zeichen: 620

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung