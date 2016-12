Rheinische Post: Länder fordern Garantien für Personal der Autobahnverwaltung

(ots) - Der Vorsitzende der

Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Mecklenburg-Vorpommerns

Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), hat weitere Zugeständnisse

des Bundes bei der geplanten Bundesautobahngesellschaft gefordert.

"Für die Länder steht an oberster Stelle, dass es keine

Privatisierungen und keine Nachteile für die bisher in den

Straßenbauverwaltungen der Länder beschäftigten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter gibt", sagte Sellering der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Das muss sichergestellt

sein. Das werden wir gegenüber dem Bund noch einmal deutlich machen",

sagte Sellering. "Und dann gibt es einige Detailfragen, die wir

klären müssen. Zum Beispiel die Frage, was mit den

autobahn-ähnlichen, vierspurigen Schnellstraßen wird", sagte der

SPD-Politiker. "Und wir müssen festlegen, welche Regeln in der Zeit

des Übergangs bis zur Gründung der Infrastrukturgesellschaft gelten",

sagte Sellering. Die 16 Ministerpräsidenten der Länder kommen am

Donnerstagabend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen, um

letzte Details der Reform zu klären. Die Autobahnverwaltung soll ab

2021 von den Ländern in die Hände des Bundes übergeben werden.



