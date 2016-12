Zurück in die Zukunft: 3D Druck im Wohnzimmer und bei Ensinger

Egal ob es ein fehlender Legostein oder die kaputte Abdeckung für die Fernbedienung ist: Mit einem 3D Drucker können Gegenstände einfach ausgedruckt werden.

Ensinger GmbH - Ihr Experte für Kunststoffteile

(firmenpresse) - Es klingt wie abenteuerliche Utopie, ist aber schon längst Realität: Anstatt ein Werkstück aus einem festen Block herauszufräsen, wird ein bestimmtes Material Schicht für Schicht aufgetragen. Am Ende entsteht wie aus Zauberhand ein fertiger Gegenstand. Dieser Vorgang wird als additive Fertigung bezeichnet und ist derzeit als 3D Druck in aller Munde. Jeder kann sich einen 3D Drucker kaufen und so im eigenen Wohnzimmer nahezu jeden Gegenstand aus Kunststoff per Knopfdruck selbst produzieren. Das können Ersatzteile oder Spielsachen sein. Im industriellen Umfeld werden sogar Motorräder oder ganze Fertigteilhäuser auf diese Weise erstellt



Die additive Fertigung ermöglicht höchst komplexe Strukturen, die präzise gefertigt werden. Das Ergebnis sind sehr leichte Produkte, die gleichzeitig aber unglaublich stabil sind. Der Designer hat höchste Freiheit und kann selbst in der Serienfertigung auf individuelle Wünsche leicht Rücksicht nehmen. Auch kleine Stückzahlen können zu angemessenen Preisen hergestellt werden.



Der Kunststoffverarbeiter Ensinger aus dem deutschen Nufringen positioniert sich nun in der additiven Fertigung. Das Familienunternehmen ist spezialisiert auf Peek Kunststoffe, Compounds und Kunststoffe aus dem Reinraum. Mittlerweile sind bei Ensinger 2300 Mitarbeiter an 28 Vertriebs-und Produktionsstandorten weltweit tätig. In diesem Jahr feiert Ensinger sein 50-Jahr-Jubiläum - in der heutigen Zeit längst keine Selbstverständlichkeit.



Das Geheimnis des Erfolges aus Nufringen ist mit Sicherheit die Vielfalt - egal ob es um den Werkstoff oder die Art der Fertigung geht, Ensinger ist breit aufgestellt und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die Zukunft der additiven Fertigung mit 3D Druck hat Ensinger längst im Blick. Deshalb bietet der Kunststoffexperte in diesem jungen Wachstumsmarkt acht verschiedene Werkstoffe und unterschiedlichste Verfahren an. Mehr dazu finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter www.ensinger-online.com.









http://www.ensinger-online.com/de/



Ensinger stellt Compounds, Halb­zeuge, Fertig­teile, komplette Bau­gruppen und Präzisions­profile aus Hoch­leistungs­kunst­stoffen her. Die Weiter­entwicklung bewährter Fertigungs­verfahren, neue Anwen­dungen und die inter­nationale Expan­sion haben dem Familien­un­ter­nehmen einen Platz in der ersten Reihe seiner Branche ver­schafft.



Die innovative Produktpalette umfasst Hochleistungskunststoffe wie zum Beispiel PEEK-Kunststoffe mit verbesserten Gleit-Reib-Werten, Materialien mit definierten elektrischen Eigenschaften, detektierbare oder wärmeleitfähige Compounds, Kunststoffe mit geringer Dichte oder Compounds für den Einsatz in Brennstoffzellen und Wärmetauschern. Für Sondereinstellungen wählen erfahrene Spezialisten die für den Kunden geeigneten Werkstoff-Additiv-Kombinationen aus und entwickeln so maßgeschneiderte Compound-Rezepturen.



Mit 28 Produktions- und Vertriebs­standorten und 2.200 Mitarbeitern ist Ensinger weltweit tätig.



Ensinger GmbH, Zentrale- und Europa-Lager

Rudolf-Diesel-Straße 8, 71154 Nufringen

