Aufgeräumt ins neue Jahr starten

Bevor man ins neue Jahr rutscht, sollte man im alten erst aufräumen. Nur wer zu Hause aufräumt und Platz macht, schafft Raum für Neues.

Möbelbeschläge von heimwerkertools.com - wählen Sie aus unserem Sortiment!

(firmenpresse) - Jetzt ist die perfekte Zeit, um sich lang ersehnte Wünsche für die eigenen vier Wände zu erfüllen. Endlich sind die Weihnachtsfeiertage da, endlich hat man Zeit. Besonders zwischen Heiligabend und Silvester genießen viele Menschen die freien Tage zu Hause. Da wartet schon lange das knarrende Bett und möchte repariert werden. Auch die Küchentür quietscht schon zumindest seit Ostern. Ein Heimwerker hat immer etwas zu tun. Wenn nach den Feiertagen die Batterien wieder aufgeladen sind, könnte man die Zeit nutzen, um die eigenen vier Wände wieder auf Vordermann zu bringen. Die richtigen Werkzeuge und Ersatzteile sollten bereits im Haus sein, so erspart man sich lange Einkaufstouren in überfüllten Shoppinghallen. Hier ein Schaniere, dort ein Möbelbeschlag - es fehlt meistens nur eine Kleinigkeit. Wer sich Zeit und Nerven sparen will, kann jetzt schon auf www.heimwerkertools.com, dem Onlineshop für Möbelbeschläge, die notwendigen Ersatzteile beschaffen - und bekommt sie bequem nach Hause geliefert. Ganz ohne Einkaufsstress.



Besonders die Original Häfele Beschläge glänzen durch ihre solide Verarbeitung, perfekte Einpassung und nachhaltige Qualität. Aber auch andere Marken, wie Blum oder Simonswerk Beschläge, sind ebenso fester Bestandteil des Online-Shops. Die Möbelbeschläge von Blum und Simonswerk sind genauso nachhaltig produziert wie die Baubeschläge der beiden Hersteller.



Und wenn der Werkzeugkoffer schon mal da ist, dann könnte man auch gleich etwas Platz schaffen. Gerade nach Weihnachten stapeln sich neue Pullover und Krawatten, Handtaschen und Spielsachen, die irgendwann im Schrank verstaut werden sollen. Doch der ist meistens entweder knapp bemessen oder so groß, dass sich gerade kleinere und selten benutzte Dinge leicht darin verlieren. Die Experten von Heimwerkertools bieten smarte Lösungen, die für Übersicht und Ordnung sorgen. Insgesamt umfasst das Sortiment 350.000 Produkte. Wer in der Volltextsuche oder beim Stöbern in den Kategorien nicht fündig wird, der kann anrufen oder mailen. Die Lieferung erfolgt innerhalb weniger Werktage direkt nach Hause und ist ab einem Bestellwert von 75 Euro in Deutschland und Österreich sogar kostenlos. Sollte das Produkt nicht den Vorstellungen entsprechen, kann diese unkompliziert zurück geschickt werden.





Und so starten Sie garantiert aufgeräumt ins Jahr 2017: www.heimwerkertools.com!







http://www.heimwerkertools.com



Unser Sortiment umfasst an die 20.000 verschiedene Beschläge, die wir jederzeit prompt ab Lager ausliefern können. Unser Onlinesortiment werden wir für Sie jeden Tag erweitern. Der Versand unserer Produkte erfolgt durch die österreichische Post oder DPD Deutschland.



Wir beziehen ausschließlich Fachhandelsprodukte von der Industrie wie zum Beispiel Blum Beschläge, Grudke Metallwerkstatt, Wagner Feinsprühsysteme, Hoppe Türgriffe, Goll Türdichtungen, Hilber Beschläge, Simonswerk Türbänder, Stanley Werkzeuge, Apolo MEA Schrauben, Häfele Beschläge, Geze Türschließer, Siro Möbelgriffe, Kesseböhmer Gasdruckfedern, Kesseböhmer Hochklappbeschläge und Häfele Möbelbeschläge.



HEIMWERKERTOOLS.COM

Gmundnerstraße 99, 4840 Vöcklabruck

