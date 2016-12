Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Bildung

Land schafft Bewerbung auf Papier für Lehrer ab

(ots) - Mit einem neuen elektronischen Verfahren will das

Bildungsministerium Sachsen-Anhalts offene Lehrerstellen schneller

besetzen. An diesem Donnerstag-Nachmittag soll nun ein Online-Portal

freigeschaltet werden, das Bewerbungen elektronisch entgegennimmt und

die Daten sofort auswertet. Hintergrund für die Initiative ist, dass

von den im Juni angebotenen 320 Lehrerstellen 109 Posten nicht

besetzt werden konnten. Nach Überzeugung von Bildungsminister Marco

Tullner (CDU) liegt es unter anderem auch an einem ineffizienten und

langsamen Ausschreibungsverfahren. "Wir werden uns nicht damit

zufriedengeben, wenn beispielsweise Bewerber abspringen, weil das

System lange Wartezeiten produziert", sagte Tullner der MZ. Tullner

zeigt sich überzeugt, "dass das elektronische Bewerbungsverfahren die

Abläufe optimieren wird". An anderer Stelle ist die Software bereits

erprobt: Die Uni Halle vergibt ihre Studienplätze damit.







Datum: 08.12.2016 - 02:00

Sprache: Deutsch

