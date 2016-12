Secrets lüftet das "Geheimnis" - internationaler Sportstar Angelique Kerber arbeitet mit australischer Marke zusammen

(ots) - In einer wichtigen Mitteilung für

australische Endorsements gibt das australische Unternehmen für

gesunde Snacks, Slim Secrets, bekannt, dass die Gewinnerin der

Australian Open und derzeitige Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste,

Angelique Kerber, als Offizielle Botschafterin 2017 für das

Unternehmen tätig sein wird. Dies ist das erste Mal, dass sich ein

internationaler Sportstar dieses Kalibers für die Zusammenarbeit mit

einer australischen Marke für gesunde Ernährung entscheidet.



Denkt man an die vielen internationalen Stars, die Partnerschaften

mit großen, globalen Marken unterhalten, ist eine solche

Zusammenarbeit für ein kleines australisches Unternehmen ein enormer

Erfolg.



Die Zusammenarbeit beginnt im Januar und startet damit

gleichzeitig mit den Australian Open, also mit der Rückkehr von

Angelique Kerber auf den australischen Boden. Dort findet sie, wie es

allgemein gesehen wird, ihre bevorzugten Platzverhältnisse, die ihr

bei der Verteidigung ihres Titels entgegenkommen.



Die Gründerin von Slim Secrets, Sharon Thurin, sagt dazu:

"Angelique hat sich schnell zu einer sehr beliebten Tennisspielerin

entwickelt. Für die Gesundheits- und Fitnessbranche ist sie ein

großartiges Vorbild und eine Inspiration für Frauen, die sich um ein

gesundes Körperbild bemühen. Wir sind mehr als glücklich, dass wir

eine so anerkannte Athletin in unseren Reihen begrüßen dürfen. Unsere

Philosophie ist es, einen gesunden Lebensstil zu fördern, und

Angelique strahlt das definitiv aus."



"Sie hat offenbar hart daran gearbeitet, Nummer eins zu werden und

dahin zu kommen, wo sie heute ist, und dazu gehört, dass für ihren

Körper nur das Beste gut genug ist. Diese neue Verbindung soll über

einen längeren Zeitraum hinweg dafür sorgen, dass Slim Secrets sich

als führendes Unternehmen in der Branche für gesunde



Zwischenmalzeiten etablieren kann und dass sich unsere Marke auch

einem internationalen Markt und der weltweiten Sportgemeinschaft

vorstellen kann, was uns die Möglichkeit für eine noch nie da

gewesene globale Reichweite gibt."



Die Gelegenheit, wieder bei ihrem liebsten Grand-Slam-Turnier

teilzunehmen und gleichzeitig eine echte Aussie-Marke zu

unterstützen, die sich darauf konzentriert, Menschen beim Erreichen

ihrer Gesundheitsziele zu helfen, konnte Angelique Kerber nicht

ungenutzt verstreichen lassen.



Sie sagt dazu: "Ich bin ungeheuer gespannt auf die Möglichkeit,

mit einer derart positiv besetzten und auf Gesundheit ausgerichteten

Marke zusammenzuarbeiten."



Slim Secrets konnte diese perfekte Vertreterin in Kooperation mit

Talent Resources für sich gewinnen. Der CEO von Talent Resources,

Mike Heller, sagt: "Eine bessere Botschafterin hierfür konnten wir

uns schlicht nicht vorstellen. Angelique verkörpert die Philosophie

und den Geist, auf denen Slim Secrets sich gründet. Wir freuen uns

darauf, mit diesen beiden, die auf ihrem jeweiligen Gebiet spitze

sind, zusammenzuarbeiten."



Slim Secrets ist eine australische Organisation, die von der

Gesundheits- und Wellnessexpertin Sharon Thurin gegründet wurde. Slim

Secrets gibt es seit 2005 und es ist heute in über 10 Ländern aktiv.

Das Unternehmen produziert gesunde Zwischenmahlzeiten für

Verbraucher, die damit ihre persönlichen Ziele in Sachen Ernährung,

Gewicht und Fitness im Auge behalten können.



Presseinformationen:



Hannah van Otterloo



hannah(at)insideoutpr.com.au







Pressekontakt:

+61 432 053 937



Original-Content von: Slim Secrets, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Slim Secrets

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.12.2016 - 01:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1433879

Anzahl Zeichen: 4003

Kontakt-Informationen:

Firma: Slim Secrets

Stadt: Sydney





Diese Pressemitteilung wurde bisher 124 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung