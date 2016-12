Beeindruckendes Film-Finishing von Roush Media für " I'm Not Ashamed, mit High-Performance Storage System von Infortrend"

(ots) - Roush Media, ein

preisgekröntes Unternehmen für Farbenlehre und Datenmanagement in der

Postproduktion, managte das kreative Finish des Films "I'm Not

Ashamed" (die inspirierende wahre Geschichte von Rachel Joy Scott,

dem ersten Opfer des Columbine High School Massakers 1999). Besonders

hob Roush Media die Rolle, die Infortrends robustes Speichersystem

spielte hervor und dass es ermöglichte die beeindruckenden Ergebnisse

der Produktion für die Premiere in Kinos am 21. Oktober 2016 zu

fertigen.



Während der Postproduktion des Films nahm Roush Media die 6K

R3D-Dateien und erstellte 6K unkomprimierte DPX-Dateien für die

Farbsitzung. Das Speichersystem EonStor DS 4000 von Infortrend mit

Tiger Serve, das kürzlich von Roush Media erworben wurde, kann wenn

nötig 8K DPX in Echtzeit verwalten und wiedergeben.



Alle Daten, die nachbearbeitet wurden, wuchsen schnell zu über 50

Terabytes, nur für DI (Digital Intermediate) und Weiterleitung zur

nächsten Produktionsstufe . Mit dem leistungsstarken Speichersystem

von Infortrend war Roush Media in der Lage, auf die, bei der

Postproduktion dieses Films auftretenden Kapazitäts-,

Geschwindigkeits- und Effizienzanforderungen zu reagieren.



Keith Roush, CEO von Roush Media Inc., sagte: "Die Lösung von

Infortrend spielt eine wichtige Rolle bei unserer herausragenden

Postproduktion. Ich fand heraus, dass Infortrends EonStor DS 4000

unseren Anforderungen vollständig entspricht und sich Roush Media

damit als ein angesehenes Digital Intermediate Color Grading-Studio

unter seinen Gleichen etablieren kann."



Tony Chu, Präsident der Infortrend Corporation, kommentierte:

"Infortrends Speicherlösungen sind bekannt für ihre hohe Leistung und

die Fähigkeit, selbst die anspruchsvollsten Medienworkflows zu

bewältigen und davon sind Medien- und Unterhaltungsindustrie



begeistert. Wir freuen uns, den Anforderungen von Roush Media zu

genügen und werden auch weiterhin Speicherlösungen entwickeln, die

den wachsenden Anforderungen der Kunden genau entsprechen."



Für die komplette Erfolgsgeschichte von Roush Media klicken Sie

bitte hier

(http://infortrend.com/global/Support/SuccessStories/Content/63) oder

schauen Sie sich das Ergebnis in YouTube hier

(https://www.youtube.com/watch?v=7ZI9yrsoY20) an.



Über Roush Media



Roush Media ist ein preisgekröntes Postproduktionsstudio mit

Finishing-Dienstleistungen für Film & TV. Roush Media ist

spezialisiert auf Dailies, Digital Intermediate Color Grading und

Digital Cinema Mastering, die Verwaltung von Daten und Farb-Workflows

von der Akquisition bis zur Auslieferung. Für weitere Informationen,

klicken Sie hier: http://roush-media.com/



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von

äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen

des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und

systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit

und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen

übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten

Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.infortrend.com.



Infortrend®, EonStor®, EonNAS® und ESVA® sind Warenzeichen oder

eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere

Warenzeichen deren jeweiligen Inhabern.







