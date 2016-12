Laktosefrei, glutenfrei, zuckerfrei - Angst vorm Essen? Bloß nicht (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Es ist schon erstaunlich, wie viele

Menschen sich im Restaurant zum Beispiel glutenfreies Essen bestellen

oder im Supermarkt laktosefreie Milch kaufen. "Frei" scheint zurzeit

der Lieblingszusatz bei Lebensmitteln zu sein. Fragt man sich, wer

isst eigentlich noch normal? Max Zimmermann hat sich für uns

umgehört:



Sprecher: Viele von uns ernähren sich nur noch, aber genießen die

Lebensmittel gar nicht mehr. Dabei ist der Nutzen all dieser

Spezialprodukte umstritten, schreibt das Apothekenmagazin Diabetes

Ratgeber. Wir haben Chefredakteur und Internist Dr. Andreas Baum

gefragt: Wer braucht zum Beispiel laktosefreie Lebensmittel?



O-Ton Andreas Baum: 16 Sekunden



Also, mehr Menschen als gedacht. In Deutschland hat etwa jeder

Zehnte eine sogenannte Laktoseintoleranz, das ist der Fachbegriff für

eine Milchzucker-Unverträglichkeit. Und die führt beim Verzehr von

laktosehaltigen Lebensmitteln zu verschiedenen Beschwerden, zum

Beispiel zu Bauchkrämpfen, zu Blähungen, zu Durchfall.



Sprecher: Gibt es Milchprodukte, die besonders viel oder auch sehr

wenig Laktose enthalten?



O-Ton Andreas Baum: 8 Sekunden



Milchzucker, der findet sich vor allem in Milch, in Sahne oder in

Joghurt. Während zum Beispiel Hartkäse und Sauermilchprodukte keine

Laktose enthalten.



Sprecher: Gluten findet sich in allen Nahrungsmitteln, die mit

Mehl aus Weizen, Gerste und Roggen hergestellt werden, und viele

Menschen verzichten inzwischen auf diese Lebensmittel. Ist das

wirklich nötig?



O-Ton Andreas Baum: 19 Sekunden



Nein. Also, auf glutenhaltige Lebensmittel verzichten müssen nur

und ausschließlich Menschen bei denen tatsächlich eine

Gluten-Unverträglichkeit, eine Zöliakie vom Arzt diagnostiziert

worden ist. Diese Menschen müssen Gluten konsequent meiden, für alle



anderen hat es überhaupt keinen Nutzen, sich glutenfrei zu ernähren.

Es kann dann im Gegenteil sogar zu Fehlernährungen kommen.



Sprecher: Zucker ist auch immer ein großes Thema in Lebensmitteln.

Wie sollte man damit umgehen?



O-Ton Andreas Baum: 23 Sekunden



Ja, wir essen alle grundsätzlich eher zu viel Zucker, aber

natürlich ist es völlig in Ordnung, ab und zu mal etwas Süßes zu

essen oder einen Teelöffel Zucker in den Kaffee zu geben. Aufpassen

sollte man grundsätzlich bei zuckerhaltigen Getränken, weil der in

Getränken gelöste Zucker sehr schnell ins Blut geht und den

Blutzucker in die Höhe schießen lässt. Das sind auch keine

Durstlöscher. Man sollte dann doch lieber als Alternative

Mineralwasser oder ungesüßte Tees verwenden.



Abmoderationsvorschlag: Und stolpern Sie nicht in die

"Zuckerfrei-Falle", rät der Diabetes Ratgeber und schauen besser vor

dem Kauf aufs Etikett des Produkts, denn auch hinter den Begriffen

Maltodextrin, Fruktose oder Dextrose steckt Zucker.



Kommentare zur Pressemitteilung