Schmidt um notwendige Zustimmung in Bundesrat besorgt



Osnabrück. Die Bundesregierung appelliert an die Bundesländer,

zügig den Weg für das zweite millionenschwere Hilfspaket für

notleidende Milchbauern freizumachen. Wie die "Neue Osnabrücker

Zeitung" (Donnerstag) berichtet, hat das

Bundeslandwirtschaftsministerium einen entsprechenden Mahnbrief an

die Agrarministerien der Länder versandt.



Hintergrund ist die Sorge von Bundesagrarminister Christian

Schmidt (CSU), die Länder könnten die notwendige Zustimmung im

Bundesrat verweigern und damit das komplette Hilfspaket verzögern.

Das Paket umfasst neben den 116 Millionen Euro an Liquiditätshilfen

auch die umstrittene Möglichkeit zur Gewinnglättung, um Verluste und

Gewinne über einen längeren Zeitraum zu verteilen. Nach der

Zustimmung des Bundestages Anfang Dezember muss nun noch die

Länderkammer dafür stimmen. In einzelnen Bundesländern gibt es aber

wohl Vorbehalte - besonders gegen die Möglichkeit der Gewinnglättung.



Schmidt sagte der "NOZ": "EU und Bund haben mit dem Milchpaket

große finanzielle Hilfen mobilisiert, die Länder dürfen sich ihrer

Verantwortung und ihres Beitrages nicht entziehen." Die bäuerlichen

Landwirte in Deutschland hätten die Krise noch nicht überwunden und

würden auf das zweite Milchpaket warten, so Schmidt. "Die Bauern sind

die Leidtragenden, wenn einzelne Länder die Verabschiedung des

Milchpaketes jetzt verzögern würden."



Der Bundesrat tagt das nächste Mal am 16. Dezember. Fällt hier

keine Entscheidung, könnte sich das Inkrafttreten des Hilfspaketes

bis in den Februar verzögern.







Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell





Datum: 08.12.2016 - 05:00

