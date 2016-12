NOZ: NOZ: Sozialverband VdK kritisiert "Rentenpolitik in Trippelschritten"

Osnabrück. Der Sozialverband VdK kritisiert die Rentenreformpläne

der Bundesregierung und wirft der Koalition aus CDU und SPD

"Rentenpolitik in Trippelschritten" vor. VdK-Präsidentin Ulrike

Mascher sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag), bei der

Verbesserung der Erwerbsminderungsrenten seien keinen großen, sondern

viele kleine Schritte geplant. "Das ist Rentenpolitik in

Trippelschritten, die die Rentner nur langsam weiterbringt. Das ist

enttäuschend und völlig unzureichend."



Union und SPD wollen die Erwerbsminderungsrente für Neurentner von

2018 an bis 2024 in sechs Schritten erhöhen. Das geschieht, indem die

Rente nach und nach so berechnet wird, als hätte der Beschäftigte 65

Jahre gearbeitet. Heute sind es 62 Jahre. Am Ende werden Betroffene,

die vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden oder die Arbeit

reduzieren müssen, dem Vernehmen nach monatlich im Durchschnitt

monatlich 50 Euro mehr auf dem Konto haben.



Mascher forderte, dass die geplante Verbesserung "auf einen Schlag

kommt". Sie verlangt zudem, auch diejenigen einzubeziehen, die schon

in Erwerbsminderungsrente sind. Das würde nach ihren Angaben die

Bezüge von 1,7 Millionen Rentnern verbessern. "Diese Menschen werden

nach den derzeitigen Plänen leer ausgehen, obwohl viele von ihnen nur

eine Elendsrente beziehen", beklagte die VdK-Präsidentin.







