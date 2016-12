neues deutschland: AfD-Experte Josef Kraft: Bildungs- und Familienpolitik der Rechtspartei

ist rassistisch und sozialchauvistisch

(ots) - Für den AfD-Experten Josef Kraft sind nicht nur die

asyl- und migrationspolitischen Vorstellungen der rechtspopulitischen

Partei äußerst fragwürdig. Auch in den Forderungen in der Bildungs-

und Familienpolitik spiegelten sich "die beiden, eine Symbiose

eingegangenen Grundtöne der AfD - Rassismus und Neoliberalismus -

wieder". "Der Rassismus stellt hierbei ein gut funktionierendes

Transportmittel für eine neoliberale Wirtschaftspolitik dar", erklärt

Kraft in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende

Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe). Dieser

Zusammenhang werde in der Debatte über die Partei oftmals

unterschlagen, meint der Buchautor und Gewerkschafter.



"Zwar sprechen sie es nicht so deutlich aus, aber Frauke Petry und

Co. wollen die Bildung noch stärker von der sozialen und

gesellschaftlichen Herkunft der Eltern abhängig machen", so Kraft. Er

verweist dabei auf einen AfD-Antrag im brandenburgischen Landtag für

ein »Baby-Willkommensdarlehens«. Deren Bezieher müssten seit

mindestens acht Jahren deutsche Staatsbürger oder Bürger der EU sein.

Laut Parteiprogramm soll auch das dreigliedrige Schulprogramm

reanimiert sowie die allgemeine Schulpflicht zu einer Bildungspflicht

abgeändert werden, um Kinder zu Hause zu unterrichten. "Menschen mit

wenig Geld können sich keine private Nachhilfe für ihre Kinder

leisten, geschweige denn sich Vollzeit um die Bildung ihrer Kinder

kümmern", meint Kraft dazu.







