neues deutschland: Bundeswehr bei Auslandseinsätzen auf russische Transporthilfe angewiesen

(ots) - Die Bundeswehr ist - wie die Streitkräfte von neun

anderen NATO- und EU-Bündnispartnern - bei Auslandseinsätzen auf

lange Sicht weiter auf russische und ukrainische Transportflugzeuge

angewiesen. Das geht aus einer Information aus dem

Bundesfinanzministerium hervor, die der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe) vorliegt. Da der

bisherige sogenannte SALIS-Vertrag zu Jahresende ausläuft, wurden

zwei gesonderte, diesmal unbefristete Verträge mit den russischen

Volga Dnepr Airlines sowie dem Antonov Design Bureau geschlossen. Zu

ihnen gebe es "keine reale und wirtschaftliche Alternative", heißt

es. Für die kommenden zwei Jahre hat sich Deutschland für rund 100

Millionen Euro etwa 2000 Flugstunden gesichert. Dafür stehen bis zu

sechs Großraumtransporter zur Verfügung. Wie bisher werden zwei

dieser AN-124-Maschinen am Flugplatz Leipzig-Halle in ständiger

Einsatzbereitschaft gehalten.







