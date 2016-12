Der Einfluss der Sonne auf unsere Existenz

Die Sonne spielt in der Astrologie eine große Rolle bei der Charakterisierung einer Persönlichkeit. Im Jahr der Sonne 2017 wirkt sie dominant auf die einzelnen Tierkreiszeichen ein.

(firmenpresse) - Die Sonne wechselt im Jahr der Sonne 2017/18 in alle zwölf Tierkreiszeichen. Sie schenkt neue Lebenskraft und gibt uns Motivation, unser Leben aktiv in die Hand zu nehmen.

Für mache fällt es wie Schuppen von den Augen: Entscheidungen werden einfacher gefällt und Ziele festgelegt. Menschen mit Charisma haben es einfach, andere können es aufbauen. Im Jahr der Sonne kann man alles unter Kontrolle bekommen: Partnerschaft und Liebe, Karriere und Gesundheit. In der Astrologie werden Probleme in der Liebe geradeheraus besprochen und Verbesserungen aufgezeigt. Das Ziel liegt stets in der Stärkung der Partnerschaft. Vermeintlich geschlossene Türen lassen sich öffnen: Mit Optimismus gelingt der Karriereweg.

Das Astro-Orakel Coring aus Burg stellt die Weichen im Jahr der Sonne neu: Angestrebte Ziele werden damit realistischer.



Astrologie bringt eine neue Lebensfreude ins Spiel



2017 stärkt die lebensspendende Kraft der Sonne Körper, Geist und Seele.

Ein freundlich wirkendes Licht taucht die Welt in die schönsten Farben und es fällt uns leichter, zu unseren Stärken zurückzufinden. Astrologisch geht es im Sonnenjahr darum, seine Identität zu finden. Die Astrologie bietet mit dem Orakel eine adäquate Chance, die hilft, eigene Energien zu aktivieren. Menschen benötigen laufend Impulse, um ihre Identität zu stärken. Damit lässt sich das Leben in eigener Regie optimal gestalten und man kann gelassen sämtliche Untiefen umschiffen.







