Erschreckende österreichische Studie zu Burnoutkosten

Die Johannes Keppler Universität hat in einer Studie die Erkenntnis gewonnen, dass die Kosten erschreckend steigen. Deshalb gewinnt psychologische Beratung zunehmend an Bedeutung.

Lebensberatung schützt vor Burnout

(firmenpresse) - Ein sechsmonatiger Beratungsprozess kostet in der Regel zwischen Euro 500,- und Euro 1.500,- Dies sind ungefähr ein Prozent im Vergleich der Studie (Euro 100.000,- bis Euro 130.000,-). Ein Tag in einer psychosomatischen Klinik kostet Euro 350,-. Bei einem durchschnittlichen Aufenthalt von 30 Tagen sind dies also Euro 10.000,-. Auch hier liegt das Einsparpotentional bei ca. 90 %. Nicht berücksichtigt sind dabei die Ausfallskosten für das Unternehmen. Außerdem werden die Betroffenen bei einer Einzelbegleitung nicht aus ihrem Arbeitsprozess und familiären Umfeld gerissen. Da sie lernen, ihr Verhalten im gewohnten System zu verändern, hat dies eine bedeutet höhere Nachhaltigkeit zur Folge. Viele Menschen wissen gar nicht um diese Möglichkeit.



Menschen verwenden zu viel Energie für Konflikte und Anschuldigungen



Das größte Problem besteht darin, dass viele Menschen krank werden, weil sie in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit deutliche Defizite aufweisen und dadurch einen Großteil ihrer Energie verwenden, Konflikte und Verletzungen zu verdrängen. Sie halten an anklagenden und verteidigenden Haltungsmustern fest ohne zu wissen, dass nur sie selber die Möglichkeit haben, solche belastenden und energieraubenden Weltbilder aufzulösen. Solange der Mensch der Überzeugung ist, dass er selber nichts oder nur wenig verändern kann, bleibt er von anderen abhängig und unfrei. Und genau hier setzt eine professionelle empathische Begleitung an. Sie hilft den Betroffenen Türen zur eigenen Kompetenz und Verantwortlichkeit zu öffnen, um so zu einem selbstbestimmten, friedvollen und ausgeglichenen Leben zu finden.



Psychologische Beratung vermeidet hohe Kosten



Obwohl das Einsparpotentional hoch ist, werden leider für die Beratungsdienstleistungen der Lebensberater von Krankenkassen noch keine Kostenzuschüsse geleistet. Dies ist schade, da dadurch der Gesellschaft und dem Gesundheitssystem weiter unnötige Kosten entstehen. Die Berufsgruppe zeichnet sich durch eine hohe Kompetenz aus, da sie vor Beratungsbeginn einen intensiven fünfsemestrigen Ausbildungsprozess durchlaufen. Befragungen zeigen, dass fast alle Betroffene nach der Begleitung von einer nachhaltigen Verbesserung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens berichten. Der nächste Lehrgang für diesen Beruf beginnt im Institut Huemer/Laakirchen im März 2017. Interessierte haben am 12. Dezember die Möglichkeit sich darüber zu informieren.







Das Institut mit Sitz in der "Papierstadt Laakirchen" ist bundesweit als Stresspräventionszentrum, Familien- und Erwachsenenbildungseinrichtung anerkannt und zertifiziert (Ö-Cert). Dies gewährleistet den Kunden Zugang zu zahlreichen Fördermöglichkeiten und Anerkennung bei weiterführenden Ausbildungen (Weiterbildungsakademie Österreich).



Interessierte können im Bildungshaus unter einer großen Anzahl von Bildungsangeboten wählen. Alle Seminare, Workshops, Weiterbildungen und Lehrgänge dienen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.



Neben den Bildungsangeboten bietet das Institut für Personen bei stressbedingten Beschwerden oder Lebensveränderungskrisen auch eine längerfristige Begleitung an. Bei Konflikten im familiären Bereich (Partnerthemen, Scheidungsberatung,?) steht ebenfalls ein professionelles Beraterteam zur Verfügung.



Der Aufenthalt im Bildungshaus Villa Rosental soll für jeden ein Ort der Ruhe, Kraft und Inspiration sein. Das "Haus der 1.000 Rosen" soll begeistern und das Ambiente für Genuss und Freude sorgen.







