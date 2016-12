Neue Wege in der Selbstständigkeit - Teil 3

WordPress Akademie: Im Februar 2017 fällt der Startschuss für ein neues Projekt

(firmenpresse) - Vor über 5 Jahren hat Werner Langfritz die WordPress Akademie gegründet. Der Experte für Onlinemarketing hat mit seinem Angebot zahlreichen Selbstständigen, Freiberuflern und Unternehmern ermöglicht, ein automatisiertes Onlinebusiness aufzubauen und in Schwung zu bringen. Doch dabei will er es nicht bewenden lassen. Und so hat Werner Langfritz, der mit Leidenschaft und Freude bei der Sache ist, ein neues Produkt entwickelt. Am 14. Februar 2017 fällt der Startschuss, und bis dahin bleibt es spannend!

Im Mittelpunkt der WordPress Akademie steht WordPress

Noch lässt Werner Langfritz die Katze nicht aus dem Sack, und so bleibt es auch weiterhin ein Geheimnis, worum es sich bei dem neuen Produkt konkret handelt. Nur eines lässt sich Werner Langfritz entlocken, nämlich, dass das neue Produkt in engem Zusammenhang mit dem Onlinemarketing und dem Online Business steht. Im Zentrum des Geschehens steht auch weiterhin WordPress. Längst hat sich die einstige Blog-Software zu dem am meisten verwendeten Content-Management-System (CMS) entwickelt, und dafür gibt es gut Gründe. Selbst Anfänger schaffen es ohne Vorkenntnisse, ihren eigenen Weblog oder ihre eigene Website zu erstellen. Und auch Fortgeschrittene lernen in der WordPress Akademie viel Neues im Umgang mit WordPress. Aufgrund der in großer Zahl zur Verfügung stehenden Funktionalitäten und der einfachen Bedienbarkeit lässt WordPress andere CMS-Software neben sich verblassen.

Das OnlineBusiness bleibt im Zentrum der neuen Aktivitäten

Das OnlineBusiness bleibt auch weiterhin im Zentrum der Aktivitäten der WordPress Akademie und ist ein wichtiger Bestandteil des neuen Produktes, das Februar 2017 offiziell an den Start geht. Grund ist, dass ein eigenes automatisiertes Online Business die entscheidende Voraussetzung für ein regelmäßiges und stabiles Einkommen ist. Und das ist der Traum der meisten Selbstständigen, die im Internet Geschäfte machen und die aufgrund des Auf und Ab der Einnahmen unter Existenzängsten leiden. Ist der Geldbeutel stattdessen regelmäßig gefüllt, ist das ein großartiges Gefühl.

Das OnlineBusiness als Rundum-Werbepaket

In der WordPress Akademie lernen Kunden, wie sie technisch und inhaltlich ein OnlineBusiness erstellen. Sie lernen auch, welche werblichen Maßnahmen im Internet zur Verfügung stehen, um den Laden sprichwörtlich in Schwung zu bringen. Das ist entscheidend, denn nur wer die Antworten auf die Frage "wie?" kennt, wird ein erfolgreiches OnlineBusiness führen. Das Onlinemarketing ist gegenüber dem klassischen Marketing deutlich im Vorteil. Im Internet können werbliche Maßnahmen sehr zeitnah und kostengünstig oder sogar kostenlos umgesetzt werden, wobei ihre Zahl gegenüber der klassischen Werbung deutlich größer ist.

Online Business: Die werblichen Maßnahmen

Zu den Möglichkeiten, ein Produkt oder eine Dienstleistung im Netz direkt zu bewerben, gehören eine Landingpage oder eine Downloadseite für ein Gratisprodukt. Verkaufsfördernd wirken auch spezielle Verkaufsseiten, Webinare, E-Books und Videos, in denen das Produkt oder die Dienstleistung erklärt und deren Nutzen konkretisiert wird. Das sind nur einige werbliche Maßnahmen, die dafür sorgen, dass auf den Webseiten richtig was los ist. Allein die Theorie reicht für die Umsetzung nicht aus. Von entscheidender Bedeutung ist die praktische Umsetzung. Auch das lernen Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer in der WordPress Akademie - und ab dem 14. Februar 2017 noch viel mehr. Bald werden Sie erfahren, wie Sie Ihre Kenntnisse rund um das OnlineBusiness verbessern, vertiefen und optimieren können. Es bleibt also spannend. Fortsetzung folgt.

Die WordPress Akademie für Online Marketing ist eine Ausbildungsplattform für Ihr OnlineBusiness in deren Zentrum WordPress, eine Open Source Software steht. Online Marketing, Blog erstellen, Affiliate Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Social Media Marketing sind nur einige der Ausbildungsinhalte, die vermittelt werden.

Internetmarketing Werner Langfritz e.K.

