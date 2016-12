Maya Lauterbach: "Mein Vater hat aus seinen Fehlern gelernt."

(ots) - Heiner Lauterbach (63) und seine 14-jährige

Tochter Maya geben diese Woche in GALA (Ausgabe 50/16, ab heute im

Handel) ihr erstes gemeinsames Interview. Der Schauspieler sagt über

seinen Erziehungsstil: "Meine Kernvokabel ist ,Konsequenz'. Und ich

möchte Werte vermitteln." Maya habe auch einen großen Teil seiner

Biografie "Nicht ausgelassen" lesen dürfen, in der er von seinen

früheren Alkohol-, Drogen- und Frauenexzessen berichtet.



Ihr Kommentar dazu: "Mein Papa hat wirklich viel erlebt und viel

zu erzählen. Und er hat ja aus seinen Fehlern gelernt. Er geht da mit

einer gewissen Weisheit ran."







Pressekontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Theda Harms

Gruner + Jahr GmbH & Co KG

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980

E-Mail: harms.theda(at)guj.de

www.gala.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gruner+Jahr, Gala

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.12.2016 - 09:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1433946

Anzahl Zeichen: 994

Kontakt-Informationen:

Firma: Gruner+Jahr, Gala

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung