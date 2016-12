Berliner CDU: Rot-Rot-Grün geriert sich als Wohltäter auf Pump

(ots) - Die Berliner CDU greift den künftigen

rot-rot-grünen Senat an.



Berlin sehe sich mit einem "gewaltigen Rutsch nach links"

konfrontiert, sagte der Fraktionschef der CDU im Abgeordnetenhaus,

Florian Graf, am Donnerstag im rbb-Inforadio.



Statt auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze zu setzen, würde

sich der Senat planlos verschulden: "Rot-rot-grün geriert sich als

Wohltäter auf Pump," so Graf. Es gebe weder ein "Signal des

Aufbruchs", was von der Koalition ausgehe, noch würden die

Zukunftschancen angegangen.



Das vollständige Interview können Sie hier nachhören:

www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/201612/08/81554.html







Datum: 08.12.2016 - 09:07

