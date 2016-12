Buchbinder Sale auf der Oldtimer-Messe Retro Classics Bavaria

Der Spezialist für Gebrauchtwagen, Buchbinder Sale, wird vom 09. bis 12. Dezember auf der Retro Classics Bavaria in Nürnberg vertreten sein.

Buchbinder Sale

(firmenpresse) - Der Gebrauchtwagendienstleister Buchbinder Sale wird vom 09. bis 12. Dezember 2016 in Nürnberg auf der Retro Classics Bavaria präsent sein. Am Stand von Buchbinder in Halle 4A Standnummer 222 werden die Verkaufsexperten von Buchbinder Sale zum Thema Gebrauchtfahrzeuge informieren.

Die Retro Classics Bavaria ist eine der bekanntesten Messen und wichtigsten Adressen der Oldtimer-Szene. Dem internationalen Publikum präsentieren die Aussteller Oldtimer, Youngtimer, NEO Classics, US-Cars, Nutzfahrzeuge, Landmaschinen sowie historische Zweiräder.

Buchbinder Sale hat erst vor kurzem eine große Auktion für Wiederverkäufer in Neunburg vorm Wald organisiert. Dabei wurden über 1.000 Fahrzeuge an Händler versteigert. Der große Erfolg der Auktionen von Buchbinder Sale spricht für die hervorragende Beratung, die unschlagbaren Angebote und den umfangreichen Service des Gebrauchtwagenspezialisten.

Weitere Informationen:

http://www.buchbinder-sale.de

http://www.retro-classics-bavaria.de

Über Buchbinder.de:



Buchbinder Rent-a-Car bietet seit 1990 Autovermietungen an. Mit einem großen Netz aus über 130 Stadt- und 10 Flughafenstationen in Deutschland sowie und auch in Österreich, Ungarn, der Slowakei und Norditalien überzeugt Buchbinder mit einem hochwertigen Service und guten Leistungen vor Ort. Der Fuhrpark von Buchbinder enthält eine große Auswahl an PKW, Transportern, Bussen und LKW.



Top ausgestattete Fahrzeuge mit großer Marken- und Modellvielfalt können aus der Fahrzeug-Flotte von Buchbinder unter Buchbinder-Sale von Händlern erworben werden. Die Handelsplattform www.buchbinder-sale.de übernimmt damit in Form von Remarketing den Verkauf von Buchbinder Gebrauchtfahrzeugen.



Weitere Informationen: www.buchbinder.de

Buchbinder Sale

