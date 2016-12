McKinsey: Schwache Weltwirtschaft und technologischer Wandel gefährden ein Viertel der globalen Bankgewinne

(ots) - Drei Faktoren setzen Finanzinstitute global

unter Druck: schwache Weltwirtschaft, Digitalisierung und zunehmende

Regulierung - Europäische Institute vor dem größten Anpassungsbedarf

mit einer Bedrohung von 50% der Margen



In den kommenden Jahren müssen sich die Banken weltweit auf einen

Einbruch ihrer Gewinne einstellen, wenn es ihnen nicht gelingt, dem

zunehmenden Druck aus geringem Wirtschaftswachstum und zunehmender

Digitalisierung zu begegnen. Den Instituten in den entwickelten

Märkten droht bis 2020 ein Rückgang der Gesamtgewinne um 90

Milliarden Dollar, das entspricht 25 Prozent. Den größten

Anpassungsbedarf haben die Banken in Westeuropa einschließlich

Großbritannien: Allein hier stehen 35 Milliarden Dollar im Risiko,

das sind 31 Prozent der bisherigen Gewinne. Sollte die

Digitalisierung die Branche noch schneller umwälzen, als bisher

absehbar, dürften die Gewinne auf dem Kontinent bis 2020 sogar um 60

Milliarden Dollar zurückgehen. Dies entspräche einer Halbierung der

Eigenkapitalrendite (ROE) auf nur noch ein bis zwei Prozent.

Haupttreiber der Entwicklung ist das Zusammentreffen von

schwächelnder Weltwirtschaft, intensiverem Wettbewerbs- und

Kostendruck durch Digitalisierung sowie der zunehmenden staatlichen

Regulierung. Dies sind die Kernergebnisse der 2016er

McKinsey-Jahresanalyse der Banken unter dem Titel "A brave New World

for Global Banking."



Thomas Poppensieker, McKinsey-Seniorpartner und einer der Autoren

der Studie: "Die Banken stehen weiterhin vor enormen

Herausforderungen. Um in Zukunft die Marktchancen zu ergreifen, ist

ein fundamentaler Umbau der Geschäftsmodelle unvermeidbar. In Europa

stellt sich zudem die Frage nach einer weiteren Konsolidierung des

Marktes." Einige Banken in Europa hätten sich bereits sehr

erfolgreich auf die veränderte Landschaft eingestellt, vor allem in



Benelux und Skandinavien.



US-Banken besser, Kreditrisiken in den Emerging Markets



Im internationalen Vergleich stehen die US-Banken besser da als

ihre Wettbewerber in Europa. In den Staaten ist bis 2020 mit einem

Rückgang der Profitabilität um nur einen Prozentpunkt auf acht

Prozent zu rechnen. Die Banken in aufstrebenden Volkswirtschaften

(Emerging Markets) stehen vor anders gelagerten Herausforderungen.

Sie sind meist profitabler, dafür aber anfälliger für Kreditrisiken.

Dies gilt für Institute in Brasilien, Russland und China. Eine

Eintrübung der Konjunktur könnte in diesen Märkten nach

McKinsey-Berechnungen ein Anstieg der Kreditverluste auf bis zu 250

Milliarden US-Dollar bewirken, die allerdings angesichts der

aktuellen Ertragslage in den Märkten verkraftbar sein sollten.



Nach der Finanzkrise 2008 wurden zahlreiche Regularien für Banken

verschärft. "Derzeit scheint ein weiteres Drehen an der Schraube zu

erwarten", sagt Experte Poppensieker, "das schließt nochmals

strengere Kapitalanforderungen, zusätzliche Stresstests und neue

Regeln für das Risikomanagement ein."



Um sich auf das künftige Umfeld vorzubereiten, empfehlen die

McKinsey-Experten den Banken eine Transformation, die sich auf drei

Aspekte konzentriert:



- Resilienz: Die Bilanzen weiter zu gesunden, die Kostenbasis zu

senken und die Erlöse abzusichern gehört zu den vordringlichen

Aufgaben. Die Digitalisierung ist gleichzeitig Auslöser eines

verschärften Kostendrucks und erste Antwort darauf.



- Neuorientierung: "Neben Absicherungsthemen sollten Banken die

Überprüfung ihrer Geschäftsmodelle angehen", sagt Thomas

Poppensieker. Den veränderten Bedürfnissen der Kunden Rechnung

tragen, intensiv mit FinTechs und neuen Anbietern zusammenarbeiten

und die Möglichkeiten ausloten, mit anderen Banken in

Gemeinschaftsplattformen Kosten zu senken - das sind einige der

Themen einer neuen Ausrichtung.



- Erneuerung: "Ein weitgehender Umbau des Geschäftsmodells

erfordert neue Technologien und Fähigkeiten", so Poppensieker. "Die

Struktur, die Fähigkeiten und die gemeinsame Zielvision der

Bankorganisationen gehören auf die Agenda."



Hintergrund



Der jährliche McKinsey-Report zum Global Banking basiert auf

Analysen der McKinsey-Banking-Datenbank, die Märkte in mehr als 90

Ländern mit Abschätzungen für zahlreiche Produktkategorien abdeckt.

Ebenfalls eingeflossen sind Daten aus Panorama FinTech, einer

Datenbank über mehr als 3.000 FinTechs weltweit sowie eine Vielzahl

von Interviews mit Bankmanagern.



McKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führende

Unternehmensberatung für das Topmanagement. 27 der 30 DAX-Konzerne

zählen zu den Klienten. In Deutschland und Österreich ist McKinsey

mit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main,

Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv, weltweit mit über

100 Büros in mehr als 60 Ländern.







